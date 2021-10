10 năm hôn nhân của Daniel Craig - Rachel Weisz

Sau khi cưới, Daniel Craig và Rachel Weisz kín tiếng chuyện đời tư. Cặp sao lần đầu cùng lên thảm đỏ năm 2012, tại buổi công chiếu phim "The Girl with the Dragon Tattoo" ở Madrid, Tây Ban Nha. Weisz giải thích: "Chồng tôi quá nổi tiếng. Chúng tôi phải giữ kín mọi chuyện để bảo vệ cuộc hôn nhân". Ảnh: AP