Daniel Craig - quý ông thanh lịch của Hollywood

Daniel Craig đang cùng đoàn phim quảng bá "No Time To Die" - dự án phim James Bond cuối cùng của anh. Hôm 28/9, tài tử xuất hiện trong buổi công chiếu ở London với blazer nhung màu hồng, quần âu và giày da bóng. Chiếc áo được đặt làm riêng, sử dụng vải cùng kỹ thuật may đo thủ công của Scabal - thương hiệu dệt vải tốt nhất của Anh có từ ​​năm 1539 và may quần áo cao cấp cho nam từ năm 1938. Ảnh: PA

Sinh năm 1968 tại Anh, Daniel Craig từng đóng kịch từ năm lên sáu và theo học diễn xuất bài bản từ năm 16 tuổi. Trong gần 30 năm sự nghiệp, Craig nổi tiếng nhất với Điệp viên 007 - vai diễn đã thay đổi cuộc đời anh, đem lại nhiều danh tiếng và tiền bạc song cũng khiến anh phải đánh đổi nhiều thứ. Theo Variety, Craig là một trong những James Bond ấn tượng nhất từ trước tới nay với vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ.