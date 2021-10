Thời trang trong 'James Bond 25'

007 tiếp tục mặc suit chiến đấu, nhân vật phản diện đeo mặt nạ ẩn chứa sự nguy hiểm trong "No Time To Die".

Phần phim thứ 25 đang dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ, cho thấy James Bond (Daniel Craig đóng) vẫn là một trong những anh hùng được yêu thích nhất màn ảnh. Ngoài nội dung, thời trang góp phần làm nên sự hấp dẫn cho phim.

Trailer No Time To Die Trailer "No Time To Die". Video: MGM

Nhà thiết kế Suttirat Larlarb - từng tạo nên các bộ cánh trong Triệu phú ổ chuột, Steve Jobs - chịu trách nhiệm thực hiện trang phục James Bond 25. Là fan lâu năm của series, cô áp lực khi được yêu cầu tạo nên một tủ đồ hoàn hảo. Larlarb nói với Vogue: "Mọi chuyện không suôn sẻ ngay từ đầu. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các thiết kế tôn trọng loạt phim cũng như các nhân vật và giới thời trang".

Larlarb truy cập kho lưu trữ của series, xem lại toàn bộ 24 tập phim, phân tích phong cách các nhân vật rồi tổng hợp, xây dựng diện mạo phù hợp tính cách, hoàn cảnh trong phần mới. Nhà thiết kế nói: "Với những nhân vật phản diện, bạn có thể thấy một kiểu tối giản xuyên suốt. Trong khi đó, trang phục của phụ nữ khá đa dạng".

Diễn viên Daniel Craig (trái) và Ana de Armas trong "No Time To Die". Ảnh: MGM

Theo Vogue, trong lịch sử điện ảnh, nếu phải kể tên một nhân vật có bản sắc thời trang sắc nét, đó là James Bond. Từ khi phim đầu tiên Dr. No lên màn ảnh rộng năm 1962, điệp viên hàng đầu nước Anh được gắn liền với vẻ ngoài cuốn hút. Trong phần mới, tủ đồ của anh gồm những bộ suit Tom Ford được thiết kế riêng, vừa vặn. Chúng song hành những thiết bị chiến đấu với kiểu dáng hiện đại, đẹp mắt, khiến Daniel Craig hiện lên là điệp viên mạnh mẽ nhưng không kém phần tinh tế.

Ở nhiều phân cảnh, 007 được xây dựng đời hơn so với những phần trước. Sau khi rời tổ chức MI6 và ổn định cuộc sống mới ở Jamaica, anh rũ bỏ hình ảnh gắn liền những bộ suit chỉnh tề, tay cầm ly martini. Anh mặc áo phông cũ kỹ và quần ngắn, phù hợp hình ảnh một quý ông đã nghỉ hưu tận hưởng cuộc sống bình dị ở biển, hàng ngày đi câu cá. Trong các phân đoạn khác, Bond mặc áo len N.Peal, áo polo, bộ quần áo vải nhung thương hiệu Massimo Alba, khác hẳn những bộ đồ dự tiệc, áo măng tô sang trọng của tài tử Sean Connery trong phần Dr. No.

Daniel Craig trong một cảnh quay ở biển. Ảnh: MGM

Trên Vogue, Craig cho biết một trong những trang phục ông yêu thích nhất trong phim là bộ đồ phong cách quân đội. Trong quá trình thực hiện, Larlarb tìm thấy một chiếc áo khoác lính biệt kích cổ điển của Anh giữa thập niên 1940. Cô tái hiện kiểu áo này với màu xanh nước biển đậm, mang hơi hướng của hải quân hoàng gia.

Nhân vật phản diện Lyutsifer Safin do Rami Malek thủ vai xuất hiện lần đầu trong No Time to Die, có lối ăn vận thời thượng được truyền cảm hứng từ nhà thiết kế thời trang Nhật Bản Issey Miyake. Khi nghiên cứu, Larlarb đã nhìn thấy một bức ảnh Miyake trong studio của ông vào những năm 1970. Theo nhà thiết kế, Safin và Miyake có nhiều điểm tương đồng về phong thái, quan điểm. Sau khi Larlarb nói với Rami Malek về ý tưởng xây dựng hình ảnh, nam diễn viên thích thú và đồng tình.

Trong vai Lyutsifer Safin, diễn viên Rami Malek đeo mặt nạ Noh truyền thống của Nhật. Ảnh: MGM

Trong một cảnh quay, Safin đeo một chiếc mặt nạ Noh truyền thống của Nhật Bản khi anh ta tìm cách trả thù ông White - thủ lĩnh tổ chức tội phạm Quantum, người chịu trách nhiệm về cái chết của gia đình Safin. Các tạp chí như Variety, Elle, Vogue đánh giá cao hình ảnh này, cho rằng đó là một dấu ấn đặc sắc của nhân vật Safin. Mặt nạ Noh trông vô cảm. Dựa vào chuyển động của người đeo và tùy góc nhìn, khán giả có thể tưởng tượng nhân vật đang trầm ngâm hoặc thanh thản, từ đó cho thấy nguy hiểm, phức tạp của Safin.

007 sẽ kém trọn vẹn nếu không có sự góp mặt của các Bond Girl. Nhân vật Madeleine của Lea Seydoux được xây dựng là cô gái nữ tính, diện màu sắc đa dạng. Khi đi làm hoặc gặp khách hàng, Madeleine mặc quần áo gam trung tính. Nhưng khi ở bên Bond, cô chuyển sang những bộ váy khoét cổ rộng, màu nổi, trong đó có vộ váy đỏ của Rouje Gabin - được Harper's Bazaar đánh giá là đỉnh cao của sự lãng mạn.

Lea Seydoux tiếp tục vào vai người tình của Bond. Ảnh: MGM

Là đặc vụ chiến trường, Nomi (Lashauna Lynch) và Paloma (Ana de Armas) phải dành nhiều thời gian chiến đấu như Bond. Tủ quần áo của họ cần phải thích ứng với các cảnh hành động và chiến đấu. Vẻ ngoài của Nomi được tô điểm bằng áo khoác dã chiến của Tom Ford, áo hai dây Isabel Marant và quần ống loe của Loewe. Trong khi đó, Paloma đi lại thướt tha, nhẹ nhàng hạ gục những kẻ xấu trên đôi giày ánh bạc từ Aquazzura cùng trang sức Chopard lấp lánh. Người đẹp cũng gây ấn tượng với bộ đồ màu đen của Michael di Sordo và trang sức kim cương trong phân cảnh dạ tiệc.

Sao Mai