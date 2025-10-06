Tôi kiếm tiền gấp đôi chồng nhưng muốn chia đôi sinh hoạt phí

Chồng cho rằng tôi kiếm tiền gấp đôi anh nên phải đóng góp nhiều hơn, ít nhất là hai phần ba chi phí sinh hoạt trong gia đình.

Tôi 32 tuổi, làm việc trong lĩnh vực marketing của một công ty lớn tại TP HCM, thu nhập trung bình khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, chồng tôi 35 tuổi, làm nhân viên kỹ thuật, lương tháng tầm 15 triệu đồng. Chúng tôi có hai con nhỏ, một bé học mẫu giáo và một bé học lớp 3. Tổng chi tiêu hằng tháng của nhà tôi rơi vào khoảng 25 triệu đồng, gồm tiền thuê nhà, học phí, ăn uống, sinh hoạt, gửi con, xăng xe, điện thoại... Nói chung, không dư dả nhưng cả gia đình cũng không đến mức quá chật vật.

Từ ngày cưới, vợ chồng tôi thống nhất rằng mọi chi phí trong nhà sẽ chia đôi, mỗi người đóng góp 50% nghĩa vụ tài chính. Lúc đó, lương của tôi và chồng tương đương nhau. Tôi nghĩ điều đó là công bằng, vì cả hai đều đi làm, đều có phải trách nhiệm như nhau với tổ ấm chung. Phần còn lại ai muốn dành dụm hay chi tiêu cá nhân thế nào là quyền của người đó.

Thế nhưng, gần đây thấy tôi liên tục được tăng lương, chồng tôi bắt đầu cảm thấy "bất công". Anh cho rằng tôi kiếm gấp đôi anh nên phải đóng góp nhiều hơn, ít nhất là hai phần ba chi phí sinh hoạt trong gia đình. Anh nói: "Em kiếm nhiều, em nên san sẻ thêm. Anh cũng có nhu cầu tiết kiệm cho bản thân".

Tôi hiểu chồng mình có lòng tự trọng và cũng không muốn trở thành gánh nặng cho vợ. Nhưng tôi thấy buồn và băn khoăn: có phải vì tôi kiếm nhiều hơn mà mọi nghĩa vụ gia đình tự động phải nghiêng về mình không? Nếu tôi chấp nhận điều đó, chẳng khác nào đang đặt ra một tiền lệ rằng thu nhập quyết định trách nhiệm. Vậy giả sử mai này, vì lý do gì đó, tôi nghỉ việc chăm con hoặc thu nhập giảm, liệu chồng có sẵn sàng gánh phần lớn chi tiêu thay tôi không?

>> Chồng làm trụ cột kinh tế nhưng về nhà bắt tôi bóp chân, bóp đầu

Tôi nghĩ, gia đình là sự hợp tác và chia sẻ, không chỉ bằng tiền bạc mà còn ở công sức, thời gian và trách nhiệm. Dù lương tôi cao hơn, nhưng tôi cũng là người lo nhiều việc không tên khác: đưa đón con, nấu ăn, dọn dẹp, chuẩn bị đồ đạc cho hai bé... Những việc ấy cũng tiêu tốn năng lượng và thời gian, chỉ là không thể quy ra tiền.

Đã có lúc, tôi từng thử thỏa hiệp: đề nghị anh góp 40%, tôi góp 60%, phần còn lại coi như "cân bằng thu nhập". Nhưng rồi mỗi lần nói đến chuyện chi tiêu, không khí lại trở nên nặng nề. Anh hay buông những câu như: "Em nhiều tiền, em lo đi", hay "có 5–7 triệu mà cũng tính toán với anh à?". Những câu nói ấy khiến tôi tổn thương, không phải vì tiền, mà vì cảm giác mọi cố gắng, đóng góp của mình bị xem nhẹ.

Tôi không mong chồng mình kiếm thật nhiều, nhưng tôi mong anh giữ được tinh thần đồng hành. Việc đóng góp 50% không chỉ là con số, mà là sự cam kết rằng cả hai cùng gánh vác, cùng chịu trách nhiệm về tổ ấm này. Tôi biết nhiều người vợ khác cũng đang trong tình huống giống tôi - kiếm nhiều hơn chồng, rồi vô tình trở thành "người gánh vác chính" dù không mong muốn. Không ít gia đình rạn nứt từ chuyện nhỏ như chia tiền, mà gốc rễ lại nằm ở cảm xúc và sự tôn trọng lẫn nhau.

Liệu một người vợ kiếm nhiều tiền hơn có sai khi mong chồng cùng chia sẻ công bằng chi phí cho gia đình, hay đó chỉ là mong muốn chính đáng để duy trì sự bình đẳng trong hôn nhân?

Ly