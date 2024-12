'VnExpress Marathon Hải Phòng là thiên thời địa lợi để phá PR'

Hứa Thuận Long - đương kim vô địch giải VM Hải Phòng nói thời tiết lạnh là "thiên thời", còn đường chạy đẹp là "địa lợi" để anh và các VĐV phá kỷ lục cá nhân trong ngày 15/12 tới.

Trước thềm VnExpress Marathon Hải Phòng 2024, Hứa Thuận Long - nhà vô địch mùa trước chia sẻ rằng bản thân đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải chạy quan trọng này. Thành tích năm ngoái cùng với thể lực tích lũy nhiều tháng nay là cơ sở để VĐV có biệt danh "Long Íu" tự tin. "Tôi đánh giá điều kiện thi đấu ở Hải Phòng quá tuyệt vời. Với nhiệt độ khoảng 10-12 độ C, không khí khô và đường chạy ít dốc. Đó là tất cả những gì tôi cần". Thuận Long chia sẻ.

Năm ngoái anh là nhà vô địch sau màn thể hiện xuất sắc, đạt thông số 2 tiếng 34 phút 28 giây. Hơn 2 tháng sau, tại Tokyo Marathon, Thuận Long nâng hạng bản thân lên PR mới - 2 tiếng 29 phút 55 giây. Runner TP HCM cho rằng điều kiện thi đấu ở cả hai giải có phần giống nhau nên liên tiếp có PR. Cuối tuần này, anh kỳ vọng có thể vượt qua cả hai cột mốc trên. "Tất nhiên chưa thi đấu thì chưa thể nói trước nhưng tôi muốn có PR để khép lại một năm tuyệt vời", Hứa Thuận Long khẳng định.

Hứa Thuận Long về đích 42km trong sự chào đón của khán giả Hải Phòng. Ảnh: VM

Theo nhà vô địch, VnExpress Marathon Hải Phòng là giải đấu đặc biệt hội tụ yếu tố thiên thời, địa lợi. Trong đó, "thiên thời" là thời tiết mát lạnh, giúp runner tăng hiệu suất thi đấu. Năm nay, dự báo nhiệt độ ngày đua khoảng 12 độ C, tương đồng mùa giải trước. Nhiệt độ thấp hạn chế mất sức, cải thiện tốc độ. Mức nhiệt này cao hơn đôi chút so với khi anh thi đấu tại Tokyo hồi đầu năm (khoảng 7 độ C). Điều runner cần làm để tận dụng thời tiết là nạp nước, điện giải, gel, muối đều đặn nhằm duy trì sức bền.

"Địa lợi" là cung đường đua đẹp, bằng phẳng bậc nhất Việt Nam. Năm nay, VM Hải Phòng thay đổi địa điểm xuất phát, về đích. Song, Hứa Thuận Long cho rằng nét đặc trưng của đường đua vẫn không đổi là chạy từ trung tâm ra Đồ Sơn. Lộ trình gần như thẳng, ít điểm rẽ, quay đầu. Đoạn về đích không phải qua những con dốc ở Đồ Sơn như năm 2023 nên càng thuận lợi để chạy nhanh, bứt tốc.

Mọi điều kiện thuận lợi đều đã có, nhưng để lập PR cần thêm "nhân hòa" là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm lý tự tin trước ngày đấu. Thời gian qua, anh duy trì lịch tập dày đặc tại Đà Lạt - nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm. Cường độ tập luyện của anh khoảng 150-170 km mỗi tuần, tương đương hơn 600 km mỗi tháng. Việc chạy ở cao nguyên với cung đường nhiều dốc giúp Hứa Thuận Long cải thiện nhiều về VO2 max, sức bền, nhịp tim.

Chức vô địch tại Hải Phòng năm ngoái cũng tiếp thêm sự tự tin cho runner TP HCM. Anh cho biết cảm giác trở lại phố cảng như "về nhà". Mùa trước, suốt đường đua, anh được đông đảo khán giả, người dân, tình nguyện viên vỗ tay, hò reo cổ vũ, giúp cảm nhận sự sôi động của giải đấu. "Tôi có rất nhiều bạn bè, người quen tại thành phố nên Hải Phòng luôn là địa điểm đặc biệt, làm thêm sự nôn nao", Thuận Long khẳng định.

Hứa Thuận Long (sinh năm 1990), bắt đầu sự nghiệp chạy bộ từ năm 2017. Như nhiều runner khác, con đường đến full marathon của Hứa Thuận Long đầy thử thách. Cuộc đua marathon đầu tiên của anh từng kéo dài 5 tiếng 20 phút tại một giải chạy ở Vũng Tàu. Hiện anh đầu quân cho tuyển điền kinh Bình Dương.

Hứa Thuận Long thi đấu tại VM Nha Trang hồi tháng 8. Ảnh: VM

Năm 2023, trong lần đầu tiên tổ chức, giải VM Hải Phòng ghi nhận 82 vận động viên đạt thành tích sub3, trong đó có ba vận động viên nữ là Phạm Thị Hồng Lệ, Bùi Thu Hà và Lê Minh Tuân. 378 vận động viên đạt thành tích sub3:30. Những con số này đưa VM Hải Phòng trở thành giải có nhiều VĐV đạt sub3, sub3:30 nhất trong các sự kiện marathon tại Việt Nam.

Tiếng vang từ mùa một giúp giải đấu tạo sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhiều runner cho rằng đến Hải Phòng dễ lập PR. Nhà vô địch khẳng định đây là cơ sở để giải hút nhiều chân chạy mạnh, dự báo cạnh tranh khốc liệt hơn. Trước ngày khởi tranh, đa số các elite chọn cách "giấu bài" với mong muốn dành những gì tốt nhất cho giải đấu cuối năm. "Tôi chưa biết sẽ phải cạnh tranh với ai. Nhưng dù gặp đối thủ nào, tôi vẫn muốn thi đấu hết sức, vượt qua bản thân mình", Hứa Thuận Long khẳng định.

Để đảm bảo cho vận động viên có điều kiện thi đấu tốt nhất VnExpress Marathon đang phối hợp với địa phương lên phương án chiếu sáng cho một số đoạn đường như 363. Trên toàn tuyến, ban tổ chức bố trí 19 điểm tiếp nước với nước lọc, điện giải, trái cây... Cách từ 2 đến 4 km có một trạm vệ sinh.

Hoàn thành cuộc đua, vận động viên 42km nhận lại đồ gửi tại vạch đích ở Đồ Sơn. Sau đó, ban tổ chức bố trí xe đưa runner về lại điểm xuất phát với tần suất 5-10 phút một chuyến, đủ số lượng người lên xe sẽ khởi hành.

Hoài Phương