'Cuộc đi săn' sub3 ở giải chạy VnExpress Marathon Hải Phòng

Chỉ trong mùa đầu tiên VnExpress Marathon Hải Phòng đạt kỷ lục 82 người chạy sub3 - nhiều nhất Việt Nam và lập tức biến đây trở thành cuộc đua được săn đón hàng đầu.

Hơn nửa năm nay, runner Phạm Ngọc Hưng (Hải Phòng) gần như không thi đấu một giải marathon đúng nghĩa nào. Sau gần nửa thấp kỷ chạy bộ, 2024 là năm Hưng ít đi race nhất. Lý do của sự thay đổi này là để chinh phục mục tiêu sub2:50 tại VnExpress Marathon trên chính quê hương Hải Phòng (15/12) - giải đấu được anh đánh giá có thể đưa mình lên mốc thành tích cao nhất trong sự nghiệp chạy bộ phong trào.

Trong một cuộc đua marathon, muốn về đích dưới 3 tiếng, VĐV phải duy trì tốc độ trung bình khoảng 4 phút 16 giây cho mỗi km (pace 4:16). Điều này đòi hỏi runner am hiểu về kỹ thuật, chiến thuật và cách quản lý năng lượng hiệu quả. Với nhiều người, đạt sub3 chứng minh rằng họ đã đạt đến một trình độ thể lực và kỹ thuật cao trong marathon.

Cột mốc trung bình ở các giải marathon tại Việt Nam hiện nay là 4 tiếng. Theo một số HLV chạy bộ, bất kể giới tính, chỉ cần tập luyện bài bản, sẽ hoàn thành cự ly 42km sub4. Tuy nhiên, để đạt sub3, cần cả sự kiên trì lẫn tố chất. Hiện mới có khoảng 300 VĐV chạm mốc này theo thống kê của Vietnam Best Marathon.

Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao phần đông các elite lại chọn Hải Phòng chứ không phải một giải đấu nào khác để tạo dựng cột mốc mới trong sự nghiệp. Hãy nhìn lại về kết quả năm ngoái, trong lần đầu tiên tổ chức, giải ghi nhận 82 VĐV đạt thành tích sub3, trong đó có ba VĐV nữ là Phạm Thị Hồng Lệ, Bùi Thu Hà và Lê Minh Tuân. 378 VĐV đạt thành tích sub3:30. Những con số này đưa VM Hải Phòng trở thành giải có nhiều VĐV đạt sub3, sub3:30 nhất trong các giải marathon tại Việt Nam.

Làm một phép so sánh nhỏ, có thể thấy số lượng sub3 của Hải Phòng nhiều gấp nhiều lần các giải marathon khác cùng quy mô VĐV. Thậm chí trước đó giải đấu có lượng sub3 cao nhất trong hệ thống VnExpress Marathon chỉ chạm đến 50. Ngay cả những VĐV chưa từng chạy được mốc 3 tiếng cũng cảm thấy bất ngờ khi họ là một trong những người về đích trước khi MC giải phải hô to lên rằng: "Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người đạt sub3 đến thế".

VnExpress Marathon Hải Phòng đã tạo nên cột mốc lịch sử với làng chạy Việt ngay lần đầu ra mắt.

Một trong những lý do chính khiến giải thành công là việc tổ chức vào tháng 12, miền Bắc bước vào mùa đông, nhiệt độ giảm sâu và độ ẩm thấp, đặc biệt về đêm và sáng sớm là một trong những điều kiện lý tưởng. Theo HLV Hoàng Lê, trong gần 5 năm huấn luyện chạy bộ, các học viên ở nhiều quốc gia đều đạt thông số thi đấu cũng như tập luyện tốt hơn vào mùa đông, ngưỡng nhiệt từ 5-15 độ C. Năm ngoái thời tiết cuộc đua tại Hải Phòng là 10-12 độ C, độ ẩm thấp dưới 65%.

Thời tiết mát mẻ giúp duy trì nhịp tim ổn định, cơ thể ít tiêu hao năng lượng. Theo một nghiên cứu của Đại học Wisconsin (Mỹ), khi chạy cự ly dài trong nhiệt độ từ 10 đến 15°C, runner có thể tăng hiệu suất từ 1-2%, nhờ cơ thể duy trì sự ổn định nhiệt độ mà không đổ mồ hôi quá nhiều.

Thứ hai, cung đường ở Hải Phòng được đánh giá là khá bằng phẳng, không có đoạn dốc lớn và rất ít khúc cua gấp. Có đoạn runner gần như chạy thẳng hơn 10km. Điều này giúp runner duy trì tốc độ ổn định, hạn chế gián đoạn nhịp độ do đường dốc hoặc tăng giảm tốc liên tục.