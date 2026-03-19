VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 mở bán vé

Giải chạy quy mô lớn tại Tây Đô, dự kiến diễn ra ngày 10/5, mở đăng ký mùa hai cho bốn cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.

Sau thông báo đổi thời điểm tổ chức từ tháng 9 sang tháng 5, giải đấu duy nhất của VnExpress Marathon ở khu vực Tây Nam Bộ mở bán giai đoạn Super Early Bird. Giai đoạn này kéo dài hơn 2 tuần, từ 19/3 đến hết 7/4, với mức giá thấp nhất từ 400.000 đồng cho cự ly 5km và 840.000 đồng cho cự ly 42km. Sau thời gian này, giá vé sẽ tăng dần theo giai đoạn.

Giá vé VnExpress Marathon Cần Thơ 2026. (Đơn vị: VNĐ)

Cự ly Super Early Bird

(19/3 - 7/4) Early Bird

(8/4 - 14/4) Regular

(15/4 - 21/4) Late

(22/4 - 28/4) 5km 400.000 520.000 680.000 850.000 10km 540.000 680.000 880.000 990.000 21km 680.000 860.000 1.080.000 1.250.000 42km 840.000 1.050.000 1.290.000 1.490.000

Với nhóm đăng ký từ 20 người trở lên, VĐV được hưởng chính sách ưu đãi từ 5% đến tối đa 25%. Cụ thể, nhóm từ 20 đến 50 người được giảm 5%; từ 51 đến 100 người giảm 10%; từ 101 đến 500 người giảm 15%; từ 501 đến 1.000 người được ưu đãi 20%; nhóm từ 1.001 người trở lên nhận mức chiết khấu cao nhất là 25%.

Khi tham dự giải, runner sẽ nhận bộ race-kit gồm các vật dụng cần thiết để chuẩn bị trước ngày thi đấu, cùng áo chính thức của sự kiện. Tất cả VĐV hoàn thành đường đua sẽ được trao huy chương lưu niệm và ảnh miễn phí. Riêng runner hoàn thành cự ly 21km và 42km còn được ghi nhận bằng áo finisher.

Mùa trước, huy chương của giải gây ấn tượng với thiết kế lấy cảm hứng từ cây guitar phím lõm, biểu tượng gắn với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, và được cộng đồng runner đánh giá cao nhờ ý tưởng sáng tạo.

Nhóm runner check-in cùng mô hình cây đàn guitar phím lõm cao 2 mét tại Expo VnExpress Marathon Cần Thơ 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Cung đường của VnExpress Marathon Cần Thơ cũng nhận nhiều đánh giá tích cực từ các chân chạy hàng đầu. Đường chạy nhìn chung bằng phẳng dù đi qua 14 cây cầu, mặt đường tốt, tạo điều kiện để nhiều VĐV đạt thành tích ngoài mong đợi. Runner sải bước qua các tuyến phố ven sông cùng nhiều địa danh quen thuộc như Công viên Sông Hậu, bến Ninh Kiều và chợ nổi Cái Răng.

Ngoài đường đua, VĐV có thể dành thời gian khám phá Cần Thơ qua những trải nghiệm đậm chất miền Tây. Từ dạo chợ nổi vào sáng sớm, ngồi thuyền trên sông, ghé nhà cổ Bình Thủy, Cồn Sơn, đến thưởng thức các món đặc trưng như bún cá, bánh xèo, lẩu mắm... Tháng 5 cũng là thời điểm nhiều loại trái cây bắt đầu vào mùa, thuận tiện để du khách kết hợp tham quan các nhà vườn chôm chôm, măng cụt, sầu riêng.

Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục góp phần kích cầu du lịch và mang lại nguồn thu cho địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan để đảm bảo an ninh, an toàn đường chạy, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh Cần Thơ là điểm đến hiền hòa nhưng năng động trong mắt runner. Năm ngoái, VnExpress Marathon Cần Thơ thu hút 9.000 runner, trở thành một trong những sự kiện thể thao lớn nhất vùng Tây Đô.

Hải Long