Huy chương VnExpress Marathon Cần Thơ được runner ví 'tuyệt tác nghệ thuật'

Huy chương guitar phím lõm của VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 được đánh giá cao nhờ thiết kế sáng tạo, khiến nhiều runner muốn "ca vọng cổ".

Lấy cảm hứng từ guitar phím lõm - biểu tượng của đờn ca tài tử miền Tây, huy chương được chế tác với chi tiết bông súng cách điệu từ hình ảnh ghe chợ nổi Cái Răng, gợi nhịp sống sông nước và tinh thần miền Tây. Dây đeo được thiết kế chéo vai, giúp người nhận có thể đeo như khoác một nhạc cụ thực thụ.

Ngay sau khi được công bố, hình ảnh huy chương nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm bình luận và chia sẻ từ cộng đồng chạy bộ. Nhiều người gọi đây là "tác phẩm nghệ thuật mang linh hồn miền Tây".

Thiết kế huy chương VnExpress Marathon Cần Thơ 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Tài khoản Dũng Nguyễn đặt câu hỏi: "Có khi nào vừa chạy vừa được nghe đờn ca tài tử không?". Runner Lê Minh Thắng (Bạc Liêu) thì dí dỏm bình luận: "Có ai mang theo đờn kìm, song lang, đàn tranh cho đủ bộ nà". Người dùng Hồng Mai thì viết: "Mang cây đàn này, tôi sẵn sàng đờn một bản vọng cổ tên Vượt cầu Cần Thơ".

Một số runner dùng cách ví von quen thuộc của người miền Tây Nam Bộ để khen ngợi. "Huy chương năm nay nhìn mát mắt như mưa đầu mùa", tài khoản Mai Thu Vân viết. Runner Hưng An thì bình luận: "Đẹp như ghe bầu mới sơn, đúng là tuyệt tác nghệ thuật mang trọn linh hồn miền Tây."

Không chỉ trên fanpage của giải, nhiều runner chia sẻ hình ảnh huy chương VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 về trang cá nhân. Tài khoản Huỳnh Đức Tài chia sẻ và viết chú thích: "Đầu gối cổ chân đau, mình vẫn nhắm mắt chơi luôn". Người dùng Nguyễn Hoàng Duy thì bày tỏ: "Thật tuyệt vời cho giải chạy này, vừa là huy chương, cũng là nhạc cụ yêu thích".

Hình ảnh tấm huy chương cũng lan rộng qua các nhóm chạy bộ từ Bắc vào Nam. CLB Tháp Mười runners viết "Chắc anh em cũng đang hóng", kèm biểu tượng trái tim. Trang tin chạy bộ RunBIB thì đăng hình ảnh huy chương, và viết: "Xin phép được khen chiếc huy chương VnExpress Marathon Cần Thơ lấy cảm hứng từ đờn ca tài tử".

Huy chương hoàn thành các giải chạy có giá trị tinh thần lớn với runner, đặc biệt với người chạy mới. Theo một khảo sát do tờ Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc) thực hiện, việc kết hợp các yếu tố văn hóa của địa phương tổ chức vào thiết kế khiến huy chương trở nên hấp dẫn. Khi ấy, huy chương không chỉ nhằm tôn vinh thành tích của người chạy mà còn kết nối họ với bản sắc của nơi tổ chức.

Huy chương VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 tái hiện dáng cây guitar cổ miền Tây, từ cần đàn đến những phím lõm đặc trưng. Ý tưởng xuất phát từ thiết kế của Công viên Lưu Hữu Phước tại trung tâm Cần Thơ. Khi nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy hình dạng một cây đàn guitar lớn, được xem là biểu tượng của thành phố.

Đây là giải đầu tiên của hệ thống tổ chức tại miền Tây Nam Bộ. Theo ban tổ chức, việc lựa chọn Cần Thơ nằm trong chiến lược mở rộng bản đồ chạy bộ toàn quốc, đồng thời tạo cơ hội để runner khám phá nhiều nét văn hóa địa phương đặc sắc. Đường chạy dự kiến đi qua Bến Ninh Kiều, cầu Cần Thơ, các tuyến phố ven sông và khu dân cư, mang lại trải nghiệm kết hợp giữa nhịp sống đô thị hiện đại và vẻ đẹp sông nước.

Giải diễn ra ngày 14/9 thời điểm thời tiết dễ chịu, nhiệt độ từ 26-31 độ C, thuận lợi cho runner bứt phá thành tích. Ngoài trải nghiệm thi đấu, VĐV có thể kết hợp khám phá miền Tây, tham quan chợ nổi Cái Răng, thưởng thức đặc sản như bánh tét lá cẩm, cá lóc nướng trui hay trái cây miệt vườn. Giải dự kiến có quy mô 10.000 VĐV, hiện bán vé giai đoạn Regular.

Hải Long