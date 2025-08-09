8 điểm tham quan nổi bật khi du lịch Cần Thơ

Từ Bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng đến Cồn Sơn, du lịch Cần Thơ là hành trình kết hợp văn hóa, lịch sử và trải nghiệm sông nước đặc trưng miền Tây.

Cần Thơ, thủ phủ miền Tây Nam Bộ, được biết đến với sông nước hiền hòa, chợ nổi tấp nập và những vườn cây trĩu quả. Thành phố không chỉ mang nét đẹp miền quê mộc mạc mà còn hội tụ nhiều điểm tham quan đặc sắc, phù hợp cho cả chuyến đi ngắn ngày và dài ngày.

Ngày 14/9, Cần Thơ lần đầu tổ chức VnExpress Marathon, quy tụ hàng nghìn vận động viên trong và ngoài nước. Đường chạy đi qua nhiều địa danh biểu tượng của thành phố, mở cơ hội để người tham dự và gia đình kết hợp thi đấu, tham quan và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Bến Ninh Kiều

Nằm bên bờ sông Hậu, Bến Ninh Kiều là biểu tượng của thành phố. Ban ngày, du khách có thể dạo bộ, chụp ảnh, ngắm tàu thuyền; buổi tối, khu vực rực sáng ánh đèn, sôi động với hàng quán ven sông.

Bến Ninh Kiều về đêm. Ảnh: Hoài Thương

Đây cũng là điểm xuất phát của nhiều tour thuyền đến chợ nổi và là một trong những đoạn đường chạy của giải.

Chợ nổi Cái Răng

Từ bến Ninh Kiều, du khách chỉ mất khoảng 30 phút đi thuyền là tới chợ nổi Cái Răng - một trong những chợ nổi lớn nhất miền Tây, hình thành hơn 100 năm trước. Chợ họp từ rạng sáng đến khoảng 9h, tập trung hàng trăm ghe thuyền bán nông sản, trái cây, hàng hóa và đồ ăn sáng.

Thưởng thức một tô hủ tiếu, bún riêu, một ly cà phê ngay trên thuyền là trải nghiệm thú vị cho du khách giữa không khí buôn bán rộn ràng. Runner có thể chọn tham quan vào sáng sớm hôm trước hoặc sau ngày thi đấu để tận hưởng nhịp sống sông nước.

Du khách chụp ảnh tại Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Trung Phạm

Lò hủ tiếu

Ngay gần chợ nổi Cái Răng, các lò hủ tiếu truyền thống mang nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực. Tại đây, khách tham quan không chỉ được quan sát công đoạn tráng bánh, phơi sợi, cắt hủ tiếu mà còn được tự tay thực hiện dưới sự hướng dẫn của chủ lò.

Kết thúc tham quan, thực khách được thưởng thức ngay món hủ tiếu nóng hổi do chính mình làm ra. Trải nghiệm "từ bột gạo đến bát ăn" này giúp du khách hiểu hơn về nghề truyền thống và lưu giữ một kỷ niệm khó quên trong chuyến đi.

Nhà cổ Bình Thủy

Nếu du khách muốn khám phá đời sống Nam Bộ xưa, nhà cổ Bình Thủy là điểm dừng lý tưởng. Công trình đã hơn 150 năm tuổi nổi bật với kiến trúc kết hợp Pháp và Á Đông, nằm trong khuôn viên rộng hơn 6.000 m2

Nơi đây từng là bối cảnh của nhiều bộ phim, trong đó có "The Lover" (Người tình) - bộ phim điện ảnh nổi tiếng của đạo diễn Pháp Jean-Jacques Annaud (1992). Bên trong, hàng trăm hiện vật cổ vẫn được lưu giữ nguyên trạng, từ đồ gốm sứ, bàn ghế chạm khắc tinh xảo đến những vật dụng sinh hoạt thường ngày, khiến du khách như đang bước vào một thước phim lịch sử sống động.

Nhà cổ Bình Thủy thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến thăm xứ Tây Đô. Ảnh: Di Vỹ

Bảo tàng Cần Thơ

Cách nhà cổ Bình Thủy khoảng 6 km, du khách có thể ghé qua Bảo tàng Cần Thơ, nơi trưng bày hơn 1.000 hiện vật, chia thành nhiều phòng chuyên đề như văn hóa các dân tộc, nghề truyền thống, kháng chiến chống Pháp, Mỹ.

Bảo tàng mở cửa từ sáng đến chiều, có hướng dẫn viên thuyết minh bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tạo điều kiện cho du khách trong nước lẫn quốc tế đều dễ dàng tiếp cận thông tin.

Làng du lịch Mỹ Khánh

Bên cạnh những địa điểm lịch sử, văn hóa, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn không khí miệt vườn Nam Bộ tại làng du lịch Mỹ Khánh. Nằm ở phường An Bình (xã Mỹ Khánh cũ), làng rộng hơn 4 ha được bao phủ bởi vườn cây ăn trái xanh mát, mang lại cảm giác thư giãn và gần gũi thiên nhiên.

Tại đây, khách tham quan có thể trải nghiệm hái trái cây miệt vườn, chèo xuồng, đi cầu khỉ, xem đua heo, đua chó... Ẩm thực phong phú với nhiều món đặc sản miền Tây, từ bánh xèo, cá lóc nướng trui đến lẩu mắm. Đây là lựa chọn thú vị cho gia đình và nhóm bạn muốn kết hợp vui chơi, nghỉ dưỡng trong cùng một điểm đến.

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

Trên cùng tuyến đường với làng du lịch Mỹ Khánh, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam là nơi tìm về sự tĩnh lặng giữa nhịp sống sôi động của thành phố. Công trình lưu giữ kiến trúc chùa Việt thời Lý - Trần, khuôn viên thoáng đãng với hồ sen, vườn cây và tiếng chuông chùa tạo cảm giác an yên, thích hợp để du khách nghỉ ngơi, tịnh tâm.

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam là một trong những công trình Phật giáo lớn nhất ở khu vực Tây Nam Bộ. Ảnh: Phong Vinh

Cồn Sơn

Rời phố thị, du khách có thể đi một chuyến thuyền ngắn đến Cồn Sơn - "viên ngọc xanh" giữa lòng sông Hậu. Đến đây, du khách được thưởng thức trọn vẹn đời sống sông nước, từ tham quan bè cá, xem "cá lóc bay", đến thưởng thức bữa ăn dân dã bên hiên nhà.

Nữ hướng dẫn viên cồn Sơn (áo tím) giới thiệu với du khách về nhà 3 gian Nam Bộ. Ảnh: Cửu Long

Không gian xanh mát, sông nước hiền hòa và sự hiếu khách của người dân Cồn Sơn đã trở thành một trải nghiệm đậm chất miền Tây Nam Bộ.

Kinh nghiệm du lịch Cần Thơ

Thời điểm đẹp nhất để ghé Cần Thơ hiện tại là mùa nước nổi (tháng 9 - 11), khi thời tiết mát mẻ, sản vật phong phú. Ẩm thực không nên bỏ lỡ gồm bánh xèo, lẩu mắm, cá lóc nướng trui, chuối nếp nướng và các loại trái cây miệt vườn. Để tận dụng thời gian, du khách nên kết hợp tham quan các điểm gần nhau như Bến Ninh Kiều - Chợ nổi Cái Răng - Lò hủ tiếu hoặc Mỹ Khánh - Thiền viện - Cồn Sơn.

Diễn ra trùng thời điểm, VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 hứa hẹn là lựa chọn mới lạ cho khách gia đình, nhóm bạn và những người yêu thể thao. Đường chạy dự kiến đi qua Bến Ninh Kiều, cầu Cần Thơ, các tuyến phố ven sông. Sự kiện không chỉ là cơ hội để du khách hòa mình vào không khí thể thao sôi động, mà còn để gia đình, bạn bè kết hợp tham quan, thưởng thức ẩm thực địa phương và văn hóa miền Tây Nam Bộ.

Hải Long