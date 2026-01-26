VinFast Limo Green - kẻ thay đổi cuộc chơi phân khúc MPV

Chỉ với 5 tháng có mặt trên thị trường, Limo Green giúp VinFast phá vỡ thế thống trị của xe Nhật ở phân khúc MPV hàng chục năm qua.

Limo Green chỉ phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ của khách cá nhân và doanh nghiệp. Mẫu xe VinFast không phải sản phẩm đầu tiên ở phân khúc MPV 7 chỗ thuần điện phổ thông. Trước đó, ngành xe có những lựa chọn như BYD M6, Haima 7X-E. Nhưng những yếu tố về chi phí vận hành thấp, trạm sạc phong phú và đầu ra doanh số nhờ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, giúp Limo Green tạo nên mức bán kỷ lục.

Có mặt trên thị trường 5 tháng cuối 2025, VinFast Limo Green bán ra 27.127 xe, con số vượt trội tất cả các mẫu MPV khác trong phân khúc, từ cỡ nhỏ đến cỡ trung, lớn.

Trong lịch sử 30 năm qua của ngành xe trong nước, phân khúc MPV nói chung chứng kiến ba hiện tượng doanh số tương ứng với ba phân khúc. Một là Mitsubishi Xpander ở nhóm cỡ nhỏ, hai là Toyota Innova nhóm cỡ trung và Kia Carnival ở nhóm cỡ trung và lớn. Nhưng cả ba mẫu xe trang bị động cơ đốt trong này chưa năm nào đạt mức bán như Limo Green.

Xpander lập đỉnh doanh số năm 2022 với gần 22.000 xe. Innova có năm bán hàng cao nhất vào 2008 với gần 15.000 xe. Carnival (Sedona trước đây) ăn khách nhất vào 2022 với mức bán hơn 9.000 xe. Vì thế, doanh số hơn 27.000 xe của VinFast Limo Green có thể xem là hiện tượng phân khúc.

Limo Green tại sự kiện lái thử ở VnMS 2025, sự kiện doVnExpresstổ chức, tháng 12/2025. Ảnh: Thành Nhạn

Limo Green định vị ở phân khúc MPV cỡ trung. So với các mẫu xe cạnh tranh trong phân khúc, giá sản phẩm VinFast là 749 triệu đồng, thấp hơn các đối thủ chạy xăng lẫn thuần điện. Phiên bản cao cấp hơn Limo Green với thiết kế trau chuốt, nhiều trang bị dành cho khách gia đình, VF MPV 7 mới mở bán trong 2026 với giá 819 triệu đồng.

Có thêm sự xuất hiện của VF MPV 7, VinFast có thể gia tăng tầm ảnh hưởng ở phân khúc MPV nói chung. Đồng thời tạo áp lực lên các đối thủ đồng hạng thuần điện khi sở hữu mạng lưới trạm sạc phong phú hơn, chính sách miễn phí sạc đến giữa 2027.

Còn các mẫu xe chạy xăng, thách thức cũng không ít bởi mẫu xe VinFast nói riêng và các mẫu thuần điện nói chung có lợi thế 0% lệ phí trước bạ, giúp chi phí lăn bánh thấp hơn đáng kể. Điểm hạn chế của Limo Green, VF MPV 7 hay xe điện nói chung là tính linh hoạt do thời gian sạc lâu, việc sạc xe không phải khi nào cũng sẵn trụ sạc.

Bên cạnh ưu thế vượt trội của VinFast (chiếm 31,7% thị phần), Mitsubishi, Toyota tiếp tục tạo nên cuộc đua song mã ở nhóm MPV động cơ đốt trong. Xpander giúp Mitsubishi dẫn đầu ở nhóm này với khoảng 23,2% thị phần. Còn Toyota đạt 21,2% thị phần nhờ 5 mẫu là Avanza, Veloz, Innova, Innova Cross và Alphard.

Từ 2026, Toyota không còn phân phối Innova. Phiên bản giá thấp 2.0G của Innova Cross thay thế nhiệm vụ cho tượng đài doanh số MPV một thời của Toyota.

Với Mitsubishi, Xpander tiếp tục là trụ cột cho hãng này ở cuộc đua tranh ở phân khúc MPV cỡ nhỏ đang có dấu hiệu chững lại khi sức mua năm 2025 (43.601 xe) giảm nhẹ 4% so với 2024 (45.467 xe).

Carnival vẫn là một trong những mẫu xe gà đẻ trứng vàng cho Kia, bên cạnh Seltos và Sonet. Mức đóng góp của Canrival vào doanh số chung của thương hiệu Hàn khoảng 17,4%.

Phân khúc MPV còn các hãng như Honda, Hyundai, Suzuki nhưng sức cạnh tranh còn mờ nhạt. Tương tự là các hãng Trung Quốc (không công bố số liệu bán hàng) như BYD, MG, Haima, GAC.

Thành Nhạn