Việt Nam ra ngõ gặp núi ở giải bóng chuyền nữ thế giới 2025

Thái LanTrong trận ra quân ở bảng G giải vô địch thế giới hôm nay, Việt Nam phải đương đầu Ba Lan - hiện xếp thứ 3 thế giới.

*Ba Lan - Việt Nam: 20h30 hôm nay 23/8, giờ Hà Nội.

Ba Lan hiện xếp thứ 3, hơn Việt Nam đến 19 bậc. Ở ba mùa giải FIVB Nations League gần nhất 2023, 2024 và 2025, đội tuyển đến từ châu Âu đều giành HC đồng. Họ sở hữu nhiều cầu thủ cao lớn, với chiều cao trung bình 1,86 m. Đáng chú ý nhất trong số đó là những tay đập như Magdalena Stysiak (cao 2,03 m), Agnieszka Korneluk (2 m), Weronika Centka-Tietianiec và Martyna Czyrnianska (cùng 1,93 m).

Trái lại, Việt Nam là tân binh. Đội đứng thứ tư giải châu Á 2023 và được đôn lên nhận suất tham dự do Thái Lan làm chủ nhà của giải VĐTG năm nay.

Nguyễn Thị Uyên (giữa) ăn mừng sau khi ghi điểm cho Việt Nam trong trận giao hữu thắng Kenya 4-0 tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội ngày 19/8/2025, trước thềm giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025. Ảnh: Hiếu Lương

Trong những năm qua, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thăng tiến vượt bậc, như hai lần liên tiếp vô địch giải hạng hai châu Á AVC Challenge Cup 2023 và 2024, giành chiến thắng lịch sử 3-1 trước đối thủ đứng trên 21 bậc thế giới Bỉ, đoạt HC đồng giải FIVB Challenger Cup 2024 rồi ngược dòng quật ngã Thái Lan ở chung kết giải SEA V-League 2025 chặng hai.

Tuy nhiên, ông Kiệt cũng thừa nhận rằng Việt Nam - với chiều cao trung bình là 1,77 m - hoàn toàn ở cửa dưới so với Ba Lan. "Chúng tôi đã nghiên cứu Ba Lan qua băng hình. Họ ở đẳng cấp khác, quá vượt trội. Chúng tôi xác định đây sẽ là trận đấu rất khó khăn", ông nói trước trận đấu. "Khó khăn nhất là lối phát bóng của họ đa dạng. Chúng tôi cần hạn chế lỗi ở bước một. Nếu bắt bước một tốt, chúng tôi sẽ có cơ hội tổ chức tấn công và tìm kiếm điểm số".

Ngay trước giải, Việt Nam chịu tổn thất lớn khi đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ xin rút. Đây vốn là trụ cột của đội tuyển những năm gần đây, với đóng góp mới nhất là chức vô địch SEA V-League chặng hai hôm 10/8. Trận đó, Bích Tuyền phá kỷ lục của bản thân khi ghi 45 điểm, giúp Việt Nam lần đầu đánh bại Thái Lan sau 40 trận toàn thua trên mọi đấu trường.

Bất chấp thiếu hụt này, ông Kiệt khẳng định không thay đổi lối chơi mà sẽ có những điều chỉnh chiến thuật hợp lý. Trong trận giao hữu với Kenya, Việt Nam đã thử nghiệm chủ công Vi Thị Như Quỳnh ở vị trí đối chuyền, và nhận được phản hồi tích cực.

"Không có Bích Tuyền, chúng tôi phải thay đổi người đánh chính", ông Kiệt phân tích. "Vị trí đối chuyền có Kiều Trinh đã chơi nhiều năm. Trần Thị Thanh Thúy cũng là một phương án vì từng chơi vị trí này. Do đó, tùy diễn biến trên sân, tôi sẽ có sự thay đổi phù hợp".

Trước Ba Lan có hàng chắn cao, ông Kiệt dự đoán các tay đập Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh các cầu thủ đang có tinh thần tốt, tâm lý thoải mái vì không chịu quá nhiều áp lực cạnh tranh. Ông hy vọng các cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất để chơi đúng chuyên môn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Tây Ban Nha 0-4 ở trận giao hữu tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội, ngày 17/8/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại Thái Lan. Gồm 32 đội tuyển mạnh nhất đến từ 5 châu lục, chia thành 8 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để xác định hai đội nhất - nhì mỗi bảng vào vòng 16 đội.

Việt Nam nằm bảng G thi đấu tại Phuket, lần lượt gặp Ba Lan (23/8), Đức (25/8, đứng 11 thế giới) và Kenya (27/8, 22 thế giới).

Bên cạnh các đội kể trên, giải còn có đương kim vô địch Serbia, chủ nhà Thái Lan, Ai Cập, Argentina, Brazil, Bulgaria, Bỉ, Canada, Cameroon, Colombia, CH Czech, CH Dominica, Cuba, Hà Lan, Hy Lạp, Italy, Mỹ, Mexico, Nhật Bản, Ukraine, Puerto Rico, Pháp, Slovenia, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Thụy Điển và Tây Ban Nha.

Danh sách tuyển Việt Nam

Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy (C), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương

Phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền

Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh

Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa

Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh

Đức Đồng