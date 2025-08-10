Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu thắng Thái Lan

Ninh BìnhTuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu đánh bại Thái Lan 3-2 dù bị dẫn trước hai set, để vô địch chặng 2 của SEA V-League 2025.

Thái Lan nhập cuộc tốt hơn và thắng set 1 với tỉ số 25-17 nhờ khả năng tấn công dọc biên hiệu quả của Ajcharaporn. Sang set 2, dù Việt Nam có thời điểm dẫn trước 16-13, đội khách vẫn bứt phá để thắng 26-24, nâng tỉ số lên 2-0.

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương

Không chấp nhận sớm gục ngã, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vùng lên mạnh mẽ. Sự bùng nổ của Thanh Thúy và Bích Tuyền giúp Việt Nam thắng set 3 với tỉ số 25-17, rồi tiếp tục duy trì khí thế để vượt qua set 4 đầy căng thẳng 25-22, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set 5, Thái Lan dẫn 3-1 nhưng Việt Nam không nao núng. Khả năng bám chắn xuất sắc của Bích Thủy, cùng những pha ghi điểm quan trọng của Như Quỳnh và Bích Tuyền, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn 9-5. Sau khi khiếu nại thành công tình huống bóng chạm tay chắn đối phương, Việt Nam duy trì lợi thế và kết thúc set đấu với chiến thắng 16-14, với pha dứt điểm quyết định của Bích Tuyền.

Chiến thắng này không chỉ giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đòi lại món nợ ở chặng 1. Đây còn là trận thắng lịch sử của đội trước đối thủ mạnh nhất khu vực là Thái Lan.

Hoàng An