Việt Nam thắng đối thủ ở giải thế giới sau khi vắng Bích Tuyền

Hà NộiViệt Nam hạ Kenya 25-21, 25-14, 25-19, 25-19 ở trận giao hữu cuối cùng trước khi dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, tối 19/8.

Trước trận, Việt Nam tổn thất khi Nguyễn Thị Bích Tuyền xin rút. Đối chuyền sinh năm 2000 cho biết lo ngại những yêu cầu mới từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) liên quan đến điều kiện thi đấu của VĐV, ở giải vô địch thế giới (VĐTG) 2025.

Thông tin này bao trùm lên quá trình chuẩn bị của đội tuyển. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bất ngờ, nhưng khẳng định đội có sẵn phương án để khỏa lấp vị trí của Tuyền, dựa vào lối chơi tập thể và sự gắn kết giữa các cá nhân.

Nguyễn Thị Uyên (giữa) ăn mừng sau khi ghi điểm cho Việt Nam trong trận giao hữu thắng Kenya 4-0 tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội ngày 19/8/2025, trước thềm giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025. Ảnh: Hiếu Lương

Sau khi thua Tây Ban Nha 0-4 hôm 17/8, Việt Nam thi đấu trận giao hữu cuối cùng gặp Kenya - đội cùng bảng G tại giải VĐTG, tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội. Đại diện châu Phi đang đứng thứ 23 trên bảng thứ bậc của FIVB, kém Việt Nam một bậc. Đội giành quyền dự giải VĐTG 2025 nhờ thành tích vô địch châu Phi 2023.

Kenya có nhiều cầu thủ tấn công cao trên 1,85 m, nhưng sức mạnh đã thể hiện phần nào qua trận thua Tây Ban Nha 1-4 hôm qua 18/8. Ban huấn luyện Việt Nam đánh giá Việt Nam suy giảm cả về thể lực, phong độ và sự tập trung khi thua Tây Ban Nha, nhưng nếu chơi đúng sức hoàn toàn có thể hạ Kenya.

Với việc vắng Bích Tuyền, HLV Tuấn Kiệt xếp Nguyễn Thị Uyên vào vị trí đối chuyền với Vi Thị Như Quỳnh. Bốn vị trí xuất phát còn lại là đội trưởng chủ công Trần Thị Thanh Thúy, chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh, cùng phụ công Nguyễn Thị Trinh và Lê Thanh Thúy.

Với tính chất thử nghiệm, hai đội đều trao cơ hội thi đấu cho tất cả cầu thủ. Ban huấn luyện cùng thống nhất thi đấu đến thắng bốn set, thay vì đánh năm thắng ba như quy định thông thường.

Ở set một, các cô gái Việt Nam chơi ổn định để thắng 25-21. Sau đó, đội bắt bài được cách chơi của Kenya, để lần lượt thắng 25-14, 25-19 và 25-19.

Chiến thắng này tiếp thêm tự tin cho Việt Nam, khi Kenya cũng nằm ở bảng G với Việt Nam. Hai đối thủ còn lại là đội xếp thứ ba thế giới Ba Lan và 11 thế giới Đức.

Ngày mai 20/8, Việt Nam sẽ di chuyển sang Thái Lan, với 13 cầu thủ. Danh sách đăng ký tối đa là 14 cầu thủ nhưng Bích Tuyền xin rút bất ngờ nên không kịp đăng ký bổ sung với ban tổ chức giải.

Việt Nam thi đấu ở Phuket, lần lượt gặp Ba Lan ngày 23/8, Đức 25/8 và Kenya 27/8.

Giải diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 ở bốn thành phố tại Thái Lan. 32 đội chia làm tám bảng thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng 1/8.

Hiếu Lương