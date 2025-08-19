Bích Tuyền không dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới

Đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền xin rút khỏi danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải VĐTG 2025 với lý do gia đình.

Theo kế hoạch, ngày mai 20/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Phuket, Thái Lan dự giải VĐTG 2025 (FIVB Volleyball Women's World Championship). Tuy nhiên, theo thông báo từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV), danh sách đội không có Bích Tuyền.

Bích Tuyền bật cao đập bóng trong trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 để vô địch chặng hai giải bóng chuyền nữ SEA V-League 2025, tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, ngày 10/8. Ảnh: Hiếu Lương

"VĐV Nguyễn Thị Bích Tuyền có nguyện vọng không tham gia đợt thi đấu này và vắng mặt với lý do cá nhân", thông báo nêu. "VFV và ban huấn luyện ĐTQG tôn trọng quyết định của VĐV. Chúng tôi khẳng định Bích Tuyền luôn là một thành viên quan trọng và luôn chào đón sự trở lại cống hiến của cô cho ĐTQG trong tương lai khi cô đã sẵn sàng".

Vắng Bích Tuyền sẽ là tổn thất lớn cho Việt Nam khi cô là nhân tố chủ chốt vừa giúp đội vô địch SEA V-League chặng hai hôm 10/8. Ở trận chung kết, Bích Tuyền phá kỷ lục của bản thân khi ghi 45 điểm giúp Việt Nam ngược dòng thắng Thái Lan. Sau khi cùng Việt Nam vô địch, Bích Tuyền từng khẳng định tham dự World Cup để cố gắng học hỏi, giao lưu và cọ xát. "Mục tiêu lớn nhất năm nay vẫn là giành HC vàng SEA Games lần đầu tiên", cô từng nói.

Bích Tuyền sinh năm 2000, tại Vĩnh Long, cao 1m88. Cô thi đấu cho CLB bóng chuyền địa phương từ năm 2016 đến 2020, trong đó năm 2019 được cho Bình Điền Long An mượn. Từ 2021, cô đầu quân cho Ninh Bình. Sự xuất hiện của Bích Tuyền giúp thay đổi diện mạo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong hai năm qua ở sân chơi châu lục và thế giới.

World Cup 2025 là lần đầu tiên nữ Việt Nam có vé tham dự. Đội ở bảng G cùng Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 22 thế giới). Việt Nam lần lượt gặp Ba Lan (23/8), Đức (25/8) và Kenya (27/8).

World Cup 2025 có 32 đội tuyển chia thành 8 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để xác định 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng 16 đội.

Danh sách tuyển Việt Nam:

Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy (C), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương

Phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền

Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh

Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa

Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh

Đức Đồng