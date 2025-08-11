Bích Tuyền phá kỷ lục ghi điểm SEA V-League

Tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Thị Bích Tuyền (số 10) chơi thăng hoa khi đóng góp 45 trong tổng số 87 điểm của đội nhà, tương đương 51,7%. Thành tích này phá kỷ lục về số điểm một nữ VĐV ghi được trong một trận tại SEA V-League.

Cột mốc trước đó là 41 điểm cũng thuộc về Bích Tuyền, lập được trong trận thua Thái Lan ở chặng một SEA V-League 2024. Xếp sau là Megawati (Indonesia, 36 điểm ở chặng 2 năm 2024), Bích Tuyền (33 điểm, chặng 1 năm 2025) và Chachu-on Moksri (29 điểm, chặng 1 năm 2024).

Theo trang World of Volley, Bích Tuyền còn giữ kỷ lục nữ VĐV ghi nhiều điểm nhất trong một trận. Tại giải VĐQG 2022, cô kiếm được 61 điểm trong trận đấu giữa Ninh Bình và Than Quảng Ninh. Thành tích này không được Guinness công nhận do giải VĐQG Việt Nam không thuộc quyền quản lý trực tiếp của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).