Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Đánh giá thiên tai năm nay bất thường, làm giảm 0,2% GDP, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đối tác quốc tế hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Chiều 9/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp chia sẻ thông tin thiên tai khẩn cấp về mưa bão tại Việt Nam năm 2025 với Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Đối tác) gồm hơn 20 tổ chức quốc tế, đại sứ quán.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ từ đầu năm, Việt Nam đã trải qua 20 loại hình thiên tai. Trong đó, 11 cơn bão (6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền), 4 áp thấp nhiệt đã làm 238 người chết, gần 400 người bị thương.

Hàng trăm nghìn ngôi nhà bị sập đổ. Hàng trăm nghìn ha hoa màu bị cuốn trôi, hàng nghìn điểm giao thông bị sạt lở, chia cắt. Các công trình công cộng, đặc biệt là trường học, bệnh xá, trạm y tế, trụ sở làm việc cũng thiệt hại nặng nề.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường nói tại cuộc họp. Ảnh: Q.H

"Con số thống kê chưa đầy đủ, thiệt hại kinh tế khoảng 35.000 tỷ đồng, khoảng 1,3 tỷ USD, làm giảm 0,2% GDP của Việt Nam. So với năm 2024 thì bằng khoảng 50% ở cả thiệt hại kinh tế và số người chết", Thứ trưởng Hiệp nói và cho biết con số này nếu tính hết thiệt hại do ngập lụt ở đô thị lớn như Hà Nội, Thái Nguyên có thể tăng lên hàng nghìn tỷ đồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá thiên tai năm nay "rất bất thường", như bão Bualoi đi trên biển rất nhanh nhưng vào bờ dừng lại dẫn tới diện ảnh hưởng rộng. Quy luật mưa bão của Việt Nam cũng thay đổi. Trước đây những cơn bão đầu mùa thường đổ bộ phía Bắc, rồi dịch chuyển dần xuống phía Nam, nhưng năm nay cơn thứ ba Wipha, thứ năm Kajiki đổ bộ miền Trung. Những cơn bão cuối mùa như Ragasa, Matmo lại đi lên phía Bắc.

Cùng với đó, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã chứng kiến những trận lụt lịch sử. Gần nhất tại Thái Nguyên, năm ngoái trong đợt bão Yagi, lũ đã vượt mức lịch sử. Nhưng năm nay, lũ sông Cầu tại Gia Bảy lên 29,9 m, vượt đỉnh lũ năm ngoái 1,09 m.

Xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn ngày 9/10 vẫn ngập lút mái nhà sau bão Matmo. Ảnh: Ngọc Thành

Đối phó với thiên tai triền miên, Chính phủ, người dân Việt Nam đã rất nỗ lực, "nhưng một số vấn đề đã vượt qua sức chịu đựng của người dân", Thứ trưởng Hiệp nói, mong muốn đối tác có phương án hỗ trợ, chuyển hàng hóa đến người dân được nhanh nhất, chính xác nhất, hiệu quả nhất.

"Những hàng hóa mà bây giờ chúng tôi đang rất cần đều là vật dụng thiết yếu như: nước sinh hoạt, thực phẩm, nước uống hoặc là dụng cụ để lọc nước. Câu chuyện là khôi phục nhà cửa, sản xuất cũng quan trọng khi gần như mọi thứ đã bị cuốn trôi", ông nói.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói về những điều người dân cần gì sau lũ Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ về nhu cầu của người dân vùng lũ. Video: Văn Phú

Tại cuộc họp, bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đã kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho địa phương bị ảnh hưởng nặng vì nhu cầu hiện nay là rất lớn và cấp thiết. "Nhiều gia đình đã mất nhà cửa, sinh kế, thậm chí là người thân. Hành động tập thể của chúng ta có thể trở thành cứu cánh cho những người đang vật lộn với hậu quả của thiên tai", bà Pauline Tamesis nói.

Năm ngoái, sau bão Yagi, các đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã ủng hộ Việt Nam khoảng 25 triệu đôla và hàng nghìn tấn hàng hóa các loại.

Miền Bắc đang hứng chịu hậu quả bão Matmo. Đến sáng nay, mưa bão đã làm 10 người chết, 5 mất tích, chủ yếu do lũ cuốn. Lúc cao điểm nhất, tổng số nhà bị ngập gần 223.000, riêng Thái Nguyên 200.000, Bắc Ninh hơn 11.000, Cao Bằng gần 7.300, Lạng Sơn 3.000. Đến sáng nay, còn khoảng 84.000 nhà ngập, chủ yếu ở Thái Nguyên hơn 70.000, Bắc Ninh 11.000.

Mưa lũ đã làm khoảng 30.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 2.280 gia súc, 357.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ngành đường sắt dừng chạy tàu tuyến Hà Nội - Đồng Đăng. Nhiều tuyến tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt, gây ách tắc. 217.000 khách hàng đang bị mất điện.

Gia Chính