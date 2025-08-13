Việt Nam hạ Ai Cập sau án phạt ở giải U21 bóng chuyền

IndonesiaBất chấp những ồn ào, các cô gái Việt Nam thắng Ai Cập 3-1 ở vòng phân hạng 17-24 giải bóng chuyền U21 nữ thế giới, chiều 13/8.

Sau khi bị Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) xử thua 4 trận, Việt Nam từ vị trí nhì bảng A rơi xuống cuối bảng, nên phải dự vòng phân hạng từ 17-24. Đối thủ của Việt Nam là Ai Cập - đội đứng thứ 5 bảng C, nhưng được đánh giá cao nhờ chiều cao tốt và tốc độ tấn công đa dạng.

Trong lúc chờ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) khiếu nại, chủ công Đặng Thị Hồng không được thi đấu, phải ngồi trên khán đài. Nhưng Việt Nam chào đón sự trở lại của phụ công Nguyễn Phương Quỳnh - người vắng mặt ở trận thắng Puerto Rico 3-1.

Nguyễn Phương Quỳnh (21) trong pha đập bóng ghi điểm cho Việt Nam trước Ai Cập ở vòng phân hạng 17-24 tại giải bóng chuyền U21 nữ thế giới, chiều 13/8. Ảnh: Volleyball World

Dù đang vướng vào vụ việc gây rúng động làng bóng chuyền thế giới, dàn cầu thủ của HLV Nguyễn Trọng Linh không mất tinh thần, mà trái lại còn vào sân với quyết tâm rất cao. Sau khi sớm bị dẫn 5-1 ở set một, Việt Nam khởi sắc nhờ bắt bước một tốt, khả năng dứt điểm trên lưới uy lực, dần thu hẹp cách biệt, rồi vượt lên dẫn 11-8, 17-11. Nhờ sự xuất sắc của Quỳnh Hương và Thùy Linh, các cô gái áo đỏ ghi điểm liên tục, rồi thắng nhanh 25-16.

Set hai bắt đầu khó khăn hơn cho Việt Nam, khi Ai Cập bắt bài, theo chắn rất kín và dẫn 7-1 rồi 10-5. HLV Trọng Linh phải xin hội ý để lấy lại tinh thần cho các học trò. Sau đó, đội chơi tốt hơn hẳn, gỡ hòa 11-11. Hai đội chơi giành giật từng điểm số, tới gần cuối set Ai Cập mới vượt lên dẫn 21-19 rồi 24-22. Nhưng nhờ sự xuất sắc bám chắn của Quỳnh Hương và Phương Quỳnh cùng hai pha ghi điểm liên tục, Quỳnh Hương cứu 3 set-points để giúp Việt Nam vượt lên thắng 26-24.

Quỳnh Hương và đồng đội mừng chiến thắng 3-1 trước Ai Cập ở vòng phân hạng 17-24 tại giải bóng chuyền U21 nữ thế giới, chiều 13/8. Ảnh: Volleyball World

Sang set ba, hai đội thay nhau dẫn điểm liên tục. Các cầu thủ Việt Nam có phần xuống sức. Việc các trụ cột phải thay người liên tục khiến lối chơi bị lạc nhịp. Ngoài ra, Ai Cập tung những cầu thủ cao lớn vào chắn bóng hóa giải các đợt tấn công. Họ tận dụng tốt cơ hội để dẫn Việt Nam ở cuối set rồi thắng 25-22.

Ở set bốn, Bùi Thị Ánh Thảo chơi xuất thần với các pha bật cao đánh biên ghi điểm. Chủ công 15 tuổi không chỉ giúp Việt Nam thắng set với tỷ số 25-20 mà còn trở thành cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trận với 21 điểm, tiếp theo là Thùy Linh 17 điểm, Quỳnh Hương 16 điểm.

Ngày 15/8, Việt Nam sẽ tranh hạng 17-20 với đội thắng cặp Chile - Mexico.

Đức Đồng