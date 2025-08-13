Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khiếu nại vụ U21 bị xử thua

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) ra thông cáo báo chí sáng 13/8, phản đối quyết định của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) về việc xử thua bốn trận của đội U21 nữ.

Theo VFV, toàn bộ hồ sơ của các cầu thủ, bao gồm trường hợp bị FIVB cho là không đủ điều kiện, đã được nộp đúng hạn, được FIVB xem xét và chấp thuận trước giải đấu.

Tuy nhiên, tối 12/8 FIVB bất ngờ yêu cầu bổ sung một số giấy tờ gốc và áp dụng những điều kiện mới đối với cầu thủ này. "Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam", thông báo của VFV có đoạn.

Các cầu thủ Việt Nam mừng trận thắng Indonesia 3-0 tại bảng A giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, tại Surabaya, Indonesia ngày 7/8/2025. Ảnh: World Volleyball

Quyết định của FIVB khiến cầu thủ này bị loại khỏi giải bóng chuyền nữ U21 thế giới tại Indonesia ngay lập tức. Các trận Việt Nam thắng Indonesia 3-0, Serbia 3-1, Canada 3-1 và thua Argentina 1-3 đều bị xử thua 0-3. Chỉ trận thắng Puerto Rico 3-1 chiều 12/8 được giữ nguyên, do không có cầu thủ vi phạm này thi đấu.

Việt Nam từ vị trí nhì bảng A, rơi xuống cuối bảng, mất suất vào vòng 1/8 gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Thay vào đó, đội U21 nữ xuống đấu Ai Cập ở vòng phân bậc 17–24.

Theo khoản 2 Điều 12 Quy định kỷ luật FIVB 2023, một cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu sẽ bị loại khỏi giải, kết quả các trận có cầu thủ đó bị hủy, và liên đoàn hoặc CLB chủ quản có thể bị phạt 30.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 980 triệu đồng) mỗi trường hợp. Ngoài ra, cầu thủ liên quan có thể bị đình chỉ tối đa hai năm.

Sự việc bắt đầu gây chú ý từ chiều 12/8, khi Việt Nam thắng Puerto Rico nhưng thiếu hai trụ cột. Báo Thái Lan Thairath cho biết hai VĐV này đang chờ kết quả kiểm tra giới tính, phải lấy mẫu máu và nước tiểu theo yêu cầu của FIVB, song không được thông báo cụ thể về loại xét nghiệm. Nguồn tin này cho biết một đội cùng bảng đã gửi đơn khiếu nại, buộc FIVB lập tiểu ban điều tra.

VFV cho biết "đang khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB", đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong nước để làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi cho nữ cầu thủ và uy tín của bóng chuyền Việt Nam. Liên đoàn kêu gọi truyền thông và công chúng đón nhận thông tin khách quan, tiếp tục ủng hộ đội tuyển bóng chuyền nữ U21 trong thời điểm khó khăn này.

Đây là lần đầu Việt Nam dự giải bóng chuyền U21 nữ thế giới. Giải diễn ra từ ngày 7/8 đến 17/8 ở Surabaya, Indonesia. 24 đội chia là bốn bảng, đấu vòng tròn một lượt chọn ra bốn đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng 1/8. Tám đội còn lại thi đấu phân bậc từ 17 đến 24.

