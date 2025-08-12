Việt Nam hạ Puerto Rico ở giải bóng chuyền U21 nữ thế giới

IndonesiaViệt Nam cất nhiều trụ cột nhưng vẫn đánh bại Puerto Rico 3-1 ở lượt cuối bảng A giải bóng chuyền U21 thế giới, chiều 12/8.

Sau khi thua Argentina 1-3, Việt Nam chắc chắn nhì bảng A với 9 điểm để lọt vào vòng 1/8. Do đó, HLV Nguyễn Trọng Linh để các trụ cột như Đặng Thị Hồng, Nguyễn Phương Quỳnh hay Bích Huệ nghỉ dưỡng sức.

Puerto Rico là một nền bóng chuyền mạnh, đứng trong nhóm 15 thế giới. Họ có trình độ chuyên môn tốt, thể hình cao và đậm. Đối thủ vẫn còn cơ hội giành vé vào vòng trong, nếu thắng Việt Nam 3-0 hoặc 3-1. Do đó, đội bóng Bắc Mỹ sử dụng đội hình mạnh nhất.

Cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng 3-1 trước Puerto Rico chiều 12/8 tại Surabaya, Indonesia. Ảnh: FIVB

Dù ra sân với đội hình thiếu các tay đập chủ lực, các cô gái trẻ Việt Nam vẫn chơi tốt hơn. Khâu bước một tốt giúp chuyền hai có nhiều sự lựa chọn phân phối bóng để Như Anh, Quỳnh Hương, Ánh Thảo thoải mái ghi điểm. Việt Nam luôn dẫn trước 7-4, 14-11, 20-13 rồi thắng 25-17 ở set một.

Trong tay chỉ có ba cầu thủ dự bị nên HLV Trọng Linh không có nhiều sự lựa chọn. Ông luân phiên sử dụng tất cả cầu thủ hiện có để tìm cảm giác. Việt Nam lại dẫn trước Puerto Rico trong nửa đầu set hai. Nhưng sau khi điều chỉnh nhân sự, tung vào sân những cầu thủ cao lớn để ráp đội hình bám chắn rát các tay đập Việt Nam, Puerto Rico vượt lên dẫn 21-16.

Tưởng chừng như phần thắng set này sẽ thuộc về đội bóng Bắc Mỹ thì điều không tưởng xảy ra. Các cầu thủ Việt Nam phòng thủ tốt, bám chắn hay và đập bóng chính xác ghi chuỗi 9 điểm để thắng ngược 25-21.

Sau hai set thắng, Việt Nam bắt đầu bộc lộ những điểm yếu khâu bước một. Để Puerto Rico dẫn trước 9-6, 12-9, 15-10 trong set ba. HLV Trọng Linh lập tức hội ý để trấn an cầu thủ và giảm sự hưng phấn của đối phương.

Ngay khi trở lại, Việt Nam ghi liền ba điểm rút ngắn xuống 13-15 rồi 17-17. Đội sau đó vượt lên dẫn trước 23-21 nhưng lại mắc nhiều lỗi để thua ngược 23-25.

Không để nhiều lỗi xảy ra trong set bốn, Việt Nam luôn dẫn trước với khoảng cách sít sao. Sau đó, Puerto Rico nỗ lực gỡ hòa 14-14 rồi 22-22, rồi dẫn ngược 23-22. Dù vậy, Việt Nam không mất tinh thần mà tìm lại cảm giác để ghi liền ba điểm, kết thúc trận bằng pha đập bóng cắm sàn của Quỳnh Hương.

Thống kê sau trận, Bùi Thị Ánh Thảo ghi nhiều điểm nhất (18 điểm) rồi Quỳnh Hương (16 điểm).

Việt Nam trở thành hiện tượng của giải bóng chuyền nữ U21 thế giới trong lần đầu tham dự. Ảnh: FIVB

Giải U21 thế giới được tổ chức từ ngày 7 đến 17/8 tại Surabaya, Indonesia với 24 đội tham dự. Kết thúc vòng bảng, Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi thắng chủ nhà Indoensia 3-0, Serbia 3-1, Canada 3-1 và Puerto Rico 3-1 để đạt 12 điểm. Đội chỉ thua Argentina nên đứng nhì bảng.

Ngày mai, Việt Nam đấu vòng 1/16. Hiện, đối thủ chưa được xác định.

Đức Đồng