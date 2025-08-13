'U21 Việt Nam bị xử thua gây chấn động bóng chuyền thế giới'

Truyền thông Đông Nam Á tỏ ra ngạc nhiên khi Việt Nam bị xử thua 0-3 trong bốn trận vòng bảng ở giải bóng chuyền U21 nữ thế giới.

"Chấn động thế giới! Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) xử Việt Nam thua bốn trận đấu với tỷ số 0-3, sau khi hai cầu thủ không vượt qua được cuộc kiểm tra giới tính", báo Thái Lan Siam Sport giật tít sáng 13/8.

Đội Việt Nam tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới tại Surabaya, Indonesia tháng 8/2025. Ảnh: VBW

Đêm qua, FIVB thông báo xử thua Việt Nam bốn trận vì có một cầu thủ không đủ tư cách thi đấu, mà không nói rõ danh tính và nguyên nhân. Trước đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho biết cầu thủ Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh vắng mặt ở trận cuối vòng bảng gặp Puerto Rico vì "phải đi lấy mẫu máu và nước tiểu", chứ không phải kiểm tra giới tính.

Truyền thông Thái Lan vẫn cho rằng có hai cầu thủ Việt Nam không đủ tư cách thi đấu, thậm chí dẫn sai thông báo của FIVB.

Báo Thái Lan Sanook cho rằng thông báo của FIVB là "tin quan trọng của bóng chuyền thế giới".

Trên diễn đàn bóng chuyền Volleytrails với hơn 127.000 lượt theo dõi trên Facebook, thông tin Việt Nam bị xử thua cũng nhận được sự quan tâm lớn.

Một người Philippines, Jayke Anthony viết rằng "vấn đề có thể là tuổi tác, không phải giới tính". Một tài khoản từ Thái Lan lại bình luận Việt Nam đã "chơi không đẹp", trong khi một người khác đề nghị FIVB cũng phải kiểm tra giới tính của cầu thủ Junaida Santi bên phía Indonesia.

Santi là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất vòng bảng, với 86 điểm, sau đó đến Rejmanova (CH Czech, 85 điểm) và Đặng Thị Hồng 83 điểm. Nguyễn Phương Quỳnh ghi 32 điểm để đứng thứ 38 tại vòng bảng.

FIVB cho biết những trận đấu có cầu thủ không đủ tư cách của Việt Nam sẽ khiến đội bị xử thua 0-3. Trong đó, có ba trận thắng, một trận thua. Do đó, từ vị trí nhì bảng, đội bóng của HLV Nguyễn Trọng Linh rơi xuống cuối bảng A, mất suất vào vòng 1/8. Thay thế suất của Việt Nam là chủ nhà Indonesia.

Khi biết được thông tin này, HLV trưởng của đội U21 Indonesia, Marcos Sugiyama, cho biết ông chưa từng chứng kiến án phạt tương tự trước đây, nhưng cũng không quá quan tâm vì đó là công việc của người khác. "Quyết định cuối cùng thuộc về FIVB", ông nói thêm.

Trong khi đó, báo thể thao hàng đầu Indonesia Bola tỏ ra hân hoan với "món quà" dành cho đội nhà. Trong bài viết "Indonesia bất ngờ nhận suất vào vòng 1/8 khi Việt Nam lĩnh án", tác giả thống kê lại các diễn biến dẫn đến án phạt cho Việt Nam, cũng như sự chuẩn bị của đội nhà trước cuộc đối đầu với đối thủ mạnh Italy ở vòng 1/8.

Khác với thông tin của một số báo trong khu vực cho rằng Việt Nam bị loại, đội bóng của HLV Trọng Linh vẫn được tiếp tục thi đấu, tranh vị trí từ 17 đến 24, bắt đầu với trận gặp Ai Cập lúc 13h hôm nay.

Hoàng An