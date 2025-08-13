Việt Nam bị xử thua bốn trận ở giải bóng chuyền nữ U21 thế giới

IndonesiaÁn phạt liên quan đến vi phạm tư cách cầu thủ, dường như là vấn đề giới tính, khiến Việt Nam bị xử thua bốn trận và tụt xuống cuối bảng A giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025.

Đêm 12/8 giờ Hà Nội, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) tuyên bố Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã đưa một cầu thủ không đủ điều kiện tham dự giải. Nhưng không nêu rõ danh tính và vi phạm. Cầu thủ này sẽ bị loại khỏi giải ngay lập tức, và các trận đấu Việt Nam sử dụng cầu thủ này sẽ bị xử thua 0-3.

Theo Khoản 2 Điều 12 Quy định kỷ luật của FIVB năm 2023, một cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu theo quy định của FIVB sẽ bị xử phạt bằng cách loại khỏi giải đấu, hủy bỏ trận đấu mà cầu thủ đó tham gia. Liên đoàn hoặc CLB chủ quản có thể bị phạt 30.000 franc Thụy Sĩ, tương đương 980 triệu đồng, cho mỗi cầu thủ vi phạm. Ngoài ra, Liên đoàn, CLB, cầu thủ, quan chức liên quan có thể bị đình chỉ đến 2 năm.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải U21 thế giới 2025 tại Indonesia. Ảnh: Volleyball World

Trước đó, các trận Việt Nam thắng Indonesia 3-0, Serbia 3-1, Canada 3-1 và thua Argentina 1-3 sẽ được chuyển thành Việt Nam thua 0-3. Trận Việt Nam thắng Puerto Rico 3-1 chiều 12/8 được giữ nguyên, do không có cầu thủ vi phạm thi đấu.

Điều này khiến Việt Nam từ vị trí thứ hai tụt xuống cuối bảng A. Đội sẽ không được vào vòng 1/8 gặp Thổ Nhĩ Kỳ, thay vào đó xuống đấu Ai Cập ở vòng phân bậc từ 17 đến 24.

Sự việc nổi lên từ chiều 12/8. Việt Nam thắng Puerto Rico nhưng vắng hai cầu thủ chủ chốt. Báo Thái Lan Thairath cho biết hai VĐV này không được thi đấu do đang chờ kết quả kiểm tra giới tính.

VFV cho biết cả hai phải đi lấy mẫu máu và nước tiểu, nhưng FIVB không thông báo sẽ làm xét nghiệm gì. Ngoài ra, FIVB còn yêu cầu Việt Nam bổ sung gấp một số giấy tờ gốc lý lịch của cầu thủ.

Theo Thairath, một đội thuộc bảng A đã khiếu nại trường hợp cầu thủ Việt Nam, buộc FIVB lập một tiểu ban tiến hành điều tra theo quy định.

Tiểu ban kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ đến Hội đồng kỷ luật FIVB để đánh giá thêm các hình phạt tiềm tàng có thể áp dụng sau giải đấu, cho cầu thủ và bóng chuyền Việt Nam. Phía VFV và cầu thủ sẽ có văn bản giải trình và quyền khiếu nại bằng văn bản.

"FIVB sẽ không bình luận thêm về vấn đề này trong khi quá trình điều tra đang diễn ra", thông báo có đoạn.

Đây là lần đầu Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ U21 thế giới. Giải năm nay là kỳ thứ 23 được tổ chức, đồng thời là lần đầu tiên tăng từ 16 lên 24 đội đến từ 5 liên đoàn châu lục.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 7/8 đến 17/8 ở Surabaya, Indonesia. 24 đội chia là bốn bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra bốn đội đứng nhất mỗi bảng vào vòng 1/8. Tám đội còn lại thi đấu vòng phân bậc từ 17 đến 24.

Hiếu Lương