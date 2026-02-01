Vì sao uống trà xanh với mật ong tốt cho sức khỏe?

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ bệnh mạn tính, khi pha với mật ong còn tăng lợi ích nhờ đặc tính kháng khuẩn, chống viêm tự nhiên.

Trà xanh là thức uống không chứa calo, giàu polyphenol (hợp chất thực vật) và khoáng chất. Matcha là một dạng trà làm từ lá trà xanh, có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tương tự.

Mật ong là một chất làm ngọt tự nhiên, chủ yếu chứa carbohydrate. Một thìa cà phê mật ong cung cấp khoảng 6 g đường và 20-21 calo, thường được dùng để làm dịu triệu chứng đau họng, hỗ trợ kháng khuẩn và thúc đẩy lành vết thương. Kết hợp trà xanh và mật ong có thể tăng cường tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm và hỗ trợ miễn dịch.

Giảm các triệu chứng cảm lạnh và cúm

Các loại trà ấm và mật ong đều có tác dụng làm giảm các triệu chứng đau họng song uống trà xanh với mật ong mang lại nhiều lợi ích hơn là chỉ làm dịu cổ họng. Sự kết hợp này có thể giúp kiểm soát các triệu chứng cũng như nguy cơ mắc cảm lạnh và cúm thông thường. Thêm mật ong vào trà xanh giúp dễ uống hơn bằng cách giảm vị đắng, kích thích bổ sung nước khi bị ốm.

Có lợi cho răng miệng

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy uống trà xanh với mật ong có thể giúp giảm nguy cơ sâu răng. Một nghiên cứu nhỏ ghi nhận sử dụng trà xanh và mật ong làm giảm vi khuẩn Streptococcus mutans (tác nhân chính gây sâu răng) trong khoang miệng của các bé trai.

Các nghiên cứu trước đó cũng ghi nhận mật ong ít gây hại cho răng hơn đường tinh luyện. Tuy nhiên, vẫn cần thêm các nghiên cứu quy mô lớn để xác định liều lượng an toàn và đánh giá rõ hơn hiệu quả bảo vệ răng miệng thực sự.

Hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường

Để kiểm soát đường huyết, người bệnh tiểu đường nên ưu tiên đồ uống không đường. Tuy nhiên, pha trà xanh với một lượng nhỏ mật ong có thể an toàn và mang lại lợi ích nhất định. Trà xanh giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ giảm đường huyết lúc đói và HbA1c (đường huyết trung bình trong 2-3 tháng)

Mật ong có thể mang lại lợi ích cho người mắc bệnh tiểu đường hơn so một số đường tinh luyện. Khi sử dụng với lượng vừa phải, khoảng 1-2 thìa cà phê (5-10 ml) mỗi ngày, mật ong có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa góp phần giảm nguy cơ biến chứng bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, lượng mật ong này cần được tính vào tổng lượng carbohydrate tiêu thụ hằng ngày để tránh ảnh hưởng đến kiểm soát đường huyết.

Lưu ý: Trà xanh có chứa caffeine. Người nhạy cảm với caffeine hoặc đang mang thai nên hạn chế uống, chỉ một hoặc hai tách mỗi ngày. Caffeine trong trà xanh có thể gây rối loạn giấc ngủ, vì vậy tốt nhất nên hạn chế lượng uống vào buổi chiều hoặc tối, trừ khi là trà không caffeine. Nên giữ lượng đường bổ sung tiêu thụ dưới 10% lượng calo hàng ngày, bao gồm cả mật ong.

Bảo Bảo (Theo Healthline)