4 lợi ích sức khỏe của matcha

Matcha làm từ bột lá trà xanh nên giàu chất chống oxy hóa, hợp chất thực vật, hỗ trợ giảm cân, phòng bệnh tim, tăng cường sự tỉnh táo.

Matcha là dạng trà xanh cô đặc, chế biến bằng cách nghiền lá thành bột. Các bụi trà được che chắn khỏi ánh nắng mặt trời trong 20-30 ngày trước khi thu hoạch. Bóng râm kích thích sự gia tăng nồng độ diệp lục, giúp lá trà có màu xanh đậm hơn và tăng sản xuất axit amin. Sau khi thu hoạch, thân và gân lá được loại bỏ, phần lá còn lại được nghiền thành bột mịn.

Trà thông thường được pha từ lá trà ngâm, còn trà matcha thường được pha theo cách truyền thống của Nhật Bản. Trà được đong bằng thìa tre, vào một bát trà nóng gọi là chawan. Sau đó, đổ nước nóng (khoảng 70 độ C) vào bát, đánh bằng một loại chổi tre đặc biệt gọi là chasen, cho đến khi mịn và có bọt trên bề mặt.

Matcha có thể được pha chế với nhiều độ đặc khác nhau tùy theo sở thích, thói quen. Vì toàn bộ bột lá được tiêu thụ nên matcha chứa nhiều chất hơn như caffeine và chất chống oxy hóa so với trà xanh.

Matcha làm từ bột lá trà xanh, rất giàu chất chống oxy hóa, hợp chất thực vật. Ảnh: Bảo Bảo

Lợi ích

Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Các chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, bảo vệ tế bào và mô khỏi bị tổn thương. Matcha rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin. Catechin mạnh nhất trong matcha là epigallocatechin gallate (EGCG). EGCG có thể làm giảm viêm trong cơ thể, giúp duy trì sức khỏe động mạch và thúc đẩy quá trình phục hồi tế bào. Hơn nữa, trà lá nguyên chất chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn trà túi lọc hoặc trà pha sẵn.

Matcha chứa lượng chất chống oxy hóa cao gấp 10 lần so với trà xanh thông thường. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong một cốc matcha (237 ml) có thể tương đương với lượng có trong khoảng 3 cốc (711 ml) trà xanh thông thường.

Tỷ lệ các hợp chất có lợi trong matcha cũng tăng lên trong trà được thu hoạch vào vụ thu hoạch thứ hai và thứ ba so với vụ thu đầu tiên. Dùng matcha thường xuyên còn giảm nguy cơ tổn thương thận, gan, giảm đường huyết, triglyceride và cholesterol.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Uống matcha có thể cải thiện một số yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tim, bao gồm cholesterol toàn phần, cholesterol LDL (xấu), triglyceride và lượng đường trong máu. Điều này chủ yếu là do các chất chống oxy hóa và hợp chất thực vật có trong matcha.

Hỗ trợ giảm cân

Giống như trà xanh, matcha hỗ trợ quá trình giảm cân. Nó tăng cường trao đổi chất, đốt cháy mỡ nhờ hàm lượng catechin và caffeine cao, giúp tăng sinh nhiệt. Matcha cũng có thể kiểm soát cơn thèm ăn, cung cấp năng lượng bền vững cho các hoạt động thể chất mà không gây ra cảm giác bồn chồn, lo lắng như cà phê.

Để có kết quả tốt nhất, hãy uống 1-2 tách mỗi ngày kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên. Ưu tiên loại matcha chất lượng để tối đa hóa lợi ích của nó.

Giúp thư giãn

Ngoài là nguồn giàu chất chống oxy hóa, matcha còn chứa một loại axit amin gọi là L-theanine. L-theanine có thể làm tăng sóng alpha trong não. Những sóng này có liên quan đến thư giãn tinh thần, có thể chống lại các tín hiệu căng thẳng.

L-theanine điều chỉnh tác dụng của caffeine trong cơ thể, tăng sự tỉnh táo mà không gây buồn ngủ thường gặp khi uống cà phê. Do đó, trà matcha mang lại cảm giác hưng phấn nhẹ nhàng và kéo dài hơn cà phê. L-theanine cũng làm tăng glutathione - chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do, bảo vệ tế bào thần kinh cùng các tế bào khác.

Tác dụng phụ

Một số tác dụng phụ và rủi ro liên quan đến việc sử dụng matcha.

Vì matcha rất đậm đặc nên để tránh các tác dụng phụ không mong muốn, hãy hạn chế lượng tiêu thụ dưới 2 cốc (tương đương 474 ml) mỗi ngày.

Chất gây ô nhiễm

Khi sử dụng bột matcha, bạn đang tiêu thụ toàn bộ lá trà cùng với tất cả những chất dinh dưỡng mà nó chứa. Lá trà có thể chứa các chất gây ô nhiễm, bao gồm kim loại nặng, thuốc trừ sâu và florua, từ đất nơi cây sinh trưởng. Sử dụng matcha hữu cơ làm giảm nguy cơ tiếp xúc với thuốc trừ sâu.

Độc tính với gan và thận

Trà matcha chứa lượng chất chống oxy hóa cao gấp khoảng ba lần so với trà xanh chất lượng cao thông thường. Dù khả năng dung nạp của mỗi người là khác nhau song việc tiêu thụ hàm lượng cao các hợp chất thực vật có trong matcha có thể gây buồn nôn và các triệu chứng ngộ độc gan hoặc thận.

