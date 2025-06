Vì sao hát khi tắm giúp giảm căng thẳng?

Chuyên gia cho biết hát trong phòng tắm mang đến cảm giác an toàn, cho phép mọi người sáng tạo và giải tỏa căng thẳng.

Nhiều người thường trêu chọc người có thói quen hát trong phòng tắm. Tuy nhiên, theo nhà tư vấn lâm sàng Nilou Esmaeilpour, người sáng lập Lotus Therapy and Counselling, hát trong phòng tắm lại là một cách giảm căng thẳng hiệu quả.

Hát trong phòng tắm mang đến cảm giác an toàn, cho phép sự sáng tạo và giải tỏa căng thẳng. Kết hợp với không gian riêng tư và tiếng nước chảy, việc hát tạo ra một sự rung động giác quan toàn thân, giúp thư giãn thần kinh.

"Khi hát, đặc biệt khi hít thở sâu và ngân những nốt dài, chúng ta đang thực hiện một kiểu thở cơ hoành tương tự trong thiền hoặc yoga, giúp giảm mức cortisol và giảm căng thẳng", Esmaeilpour giải thích.

Hát kích hoạt dây thần kinh phế vị, có liên hệ trực tiếp với hệ thần kinh phó giao cảm, ảnh hưởng đến tâm trạng và căng thẳng. Ngoài ra, hát còn kích thích giải phóng endorphin và dopamine, những hormone tạo cảm giác dễ chịu, nhân lên hiệu quả giảm stress ban đầu.

Mặc dù có thể hát ở bất kỳ đâu để giảm căng thẳng, song ở phòng tắm lại có thêm một số lợi ích. Các bề mặt cứng trong phòng tắm tạo ra sự vang âm tự nhiên, giúp giọng hát nghe phong phú và đúng tông hơn. Điều này tạo ra một chút tự tin nho nhỏ cho người hát.

Hát trong phòng tắm hàng ngày có thể cải thiện tâm trạng, là một hình thức tự xoa dịu, giúp điều chỉnh cảm xúc và thể hiện bản thân.

Esmaeilpour cũng liệt kê một số bài hát hàng đầu nên có trong danh sách nhạc khi tắm, vì lựa chọn âm nhạc cũng quan trọng không kém địa điểm.

Dựa trên đánh giá về âm học, nhịp độ mỗi phút (bpm), khả năng khiêu vũ và độ lớn của các bài hát trên Spotify, nghiên cứu cho thấy "Shivers" của Ed Sheeran là bài hát tốt nhất để giảm căng thẳng và tăng cường năng lượng.

Xếp thứ hai là bài hát "The Sweet Escape" của Gwen Stefani với nhịp độ 120 bpm lý tưởng và lời bài hát lặp đi lặp lại, giúp dễ dàng hát theo và không gây căng thẳng.

Ở vị trí thứ ba là "Dynamite" của Taio Cruz, tiếp theo là "This is What You Came For" của Calvin Harris và "Murder on the Dancefloor" của Sophie Ellis-Bextor.

Mỹ Ý (Theo Express)