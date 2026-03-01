Vì sao đánh răng mỗi ngày vẫn hôi miệng?

Hôi miệng không chỉ liên quan đến vệ sinh răng miệng kém mà còn do ăn thực phẩm mùi nồng, viêm xoang, bệnh lý toàn thân như tiểu đường hoặc bệnh thận.

Hôi miệng là tình trạng phổ biến, ngoài gây khó chịu còn có thể làm giảm sự tự tin, ảnh hưởng đến giao tiếp. Vệ sinh răng miệng kém là nguyên nhân phổ biến, tuy nhiên nhiều thói quen thường ngày khác cũng có thể khiến hơi thở có mùi.

Khô miệng

Thiếu nước làm giảm tiết nước bọt, trong khi nước bọt có vai trò làm sạch khoang miệng, loại bỏ mảnh vụn thức ăn và vi khuẩn gây mùi. Khi miệng khô, vi khuẩn sinh hợp chất chứa lưu huỳnh phát triển mạnh hơn, gây mùi khó chịu. Khô miệng có thể do tác dụng phụ của thuốc, căng thẳng, uống không đủ nước hoặc thói quen ngủ há miệng.

Khô miệng mạn tính (xerostomia) đôi khi cần được điều trị, tùy theo nguyên nhân cụ thể. Để khắc phục tình trạng này, mỗi người nên uống đủ nước mỗi ngày (khoảng 1,8-2 lít, tùy nhu cầu cơ thể).

Thực phẩm và đồ uống

Thực phẩm bạn tiêu thụ ảnh hưởng trực tiếp đến mùi hơi thở. Một số thực phẩm như hành, tỏi, gia vị không chỉ có mùi nồng khi ăn mà còn khiến cơ thể tạo ra các hợp chất chứa lưu huỳnh. Những chất này có thể đi vào máu, lên phổi và được thải ra ngoài qua hơi thở.

Rượu, cà phê cũng là nguyên nhân phổ biến vì có thể làm khô miệng, gây mất cân bằng hệ vi khuẩn tự nhiên trong khoang miệng. Chế độ ăn giàu protein (thường áp dụng khi giảm cân) có thể khiến cơ thể phân giải chất béo tạo ra ketone - hợp chất có mùi đặc trưng khó chịu.

Các món ăn, đồ uống nhiều đường cũng nuôi vi khuẩn trong miệng, làm tăng sản sinh axit và gây mùi. Nên duy trì chế độ ăn cân bằng, tăng cường rau xanh, trái cây, hạn chế đồ ngọt.

Hút thuốc lá

Thuốc lá làm khô miệng, giảm tiết nước bọt và để lưu lại mùi ngay cả sau khi đánh răng. Các sản phẩm thuốc lá không chỉ gây mùi đặc trưng mà còn làm tổn thương mô nướu, giảm cảm giác vị giác. Người hút thuốc cũng có nguy cơ cao mắc bệnh nha chu - nguyên nhân quan trọng gây hôi miệng, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ. Bỏ thuốc lá và các sản phẩm liên quan là cách hiệu quả để giảm hôi miệng do nguyên nhân này.

Bệnh lý tiềm ẩn

Hôi miệng kéo dài dù vệ sinh răng miệng hằng ngày có thể bắt nguồn từ nguyên nhân ngoài khoang miệng. Viêm xoang mạn tính, chảy dịch mũi sau hoặc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp có thể khiến hơi thở có mùi khó chịu.

Trào ngược dạ dày thực quản (GERD) cũng là yếu tố liên quan, do axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản và khoang miệng, tạo mùi chua đặc trưng. Một số bệnh toàn thân như tiểu đường, bệnh thận hoặc bệnh gan có thể gây ra những mùi hơi thở đặc trưng. Chẳng hạn, mùi ngọt hoặc mùi trái cây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường kiểm soát kém.

Nếu đã đánh răng và dùng kẹo bạc hà nhưng hơi thở vẫn không cải thiện, người mắc tình trạng này nên đi khám để được tư vấn, kiểm tra nguyên nhân.

Bảo Bảo (Theo Times of India)