Điều gì xảy ra khi ăn hành lá thường xuyên?

Hành lá được dùng trong nhiều món ăn, giúp bổ sung chất xơ, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ phòng ung thư.

Hành lá thuộc họ allium, phần ngọn rỗng, xanh, vị cay nhẹ; phần đầu trắng, nhỏ, vị cay nồng hơn. Đây là gia vị tiện dụng, có thể thêm vào súp, salad, xào hoặc nhiều món ăn khác.

Lợi ích sức khỏe của hành lá

Hành lá thường dùng với lượng nhỏ, nên ít ảnh hưởng đến dinh dưỡng tổng thể. Tuy nhiên, ăn khoảng 10 g mỗi ngày có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe.

Cung cấp chất xơ cho cơ thể: Một cốc hành lá cắt nhỏ cung cấp khoảng 10% nhu cầu chất xơ hàng ngày. Chất xơ giúp tạo cảm giác no, duy trì cholesterol thấp và giảm nguy cơ tiểu đường, bệnh tim cùng một số bệnh khác.

Hỗ trợ phòng ung thư: Hành lá và các loại rau họ hành có thể giúp ngăn ngừa ung thư, đặc biệt ở dạ dày. Hợp chất allicin tạo hương vị đặc trưng, có thể ngăn tế bào biến thành ung thư hoặc làm chậm sự lây lan của khối u.

Ngăn ngừa nhiễm trùng: Chiết xuất từ hành tây, tỏi và các loại rau thuộc họ hàng của chúng có thể được sử dụng làm thành phần thuốc có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, nấm và virus. Một số loại có thể tiêu diệt hoặc làm chậm sự phát triển của vi khuẩn salmonella hoặc e. coli.

Giảm nguy cơ mắc bệnh: Các loại rau thuộc nhóm hành tỏi chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật, bao gồm các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Các chất chống oxy hóa trong hành như flavonoid và polyphenol có tác dụng tiêu diệt các gốc tự do, là những chất có thể dẫn đến ung thư, bệnh tim và các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Tăng cường khả năng miễn dịch: Hành lá cung cấp vitamin C và quercetin - một hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa mạnh. Cả hai đều giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.

Tác dụng phụ

Hành lá chứa nhiều vitamin K, có thể tương tác với thuốc làm loãng máu. Người đang dùng warfarin để ngăn ngừa đột quỵ, đau tim hoặc cục máu đông nên hỏi ý kiến bác sĩ có nên sử dụng hành hay không.

Một số người có thể bị dị ứng với hành. Khi cơ thể chuyển hóa hành, chất hóa học histamine được giải phóng, gây ra các triệu chứng như:

Phát ban đỏ

Ngứa hoặc râm ran trong miệng

Sưng quanh mắt, môi hoặc các bộ phận khác trên khuôn mặt

Đau dạ dày và nôn mửa

Phản ứng nghiêm trọng hơn gọi là sốc phản vệ, có thể gây khó thở và ảnh hưởng tim, là tình trạng cấp cứu y tế.

Không dung nạp hành lá ít nghiêm trọng hơn dị ứng, do cơ thể nhạy cảm với một thành phần trong hành. Sau khi ăn, bạn có thể bị đầy hơi hoặc đau bụng, thường xảy ra khi ăn nhiều.

Bảo Bảo (Theo WebMD)