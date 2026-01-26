Vì sao nên ăn tỏi thường xuyên?

Tỏi giàu hợp chất sulfur, selen, vitamin, góp phần tăng cường miễn dịch, kháng khuẩn, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và cholesterol xấu.

Tỏi chứa nhiều hợp chất mang lại lợi ích, trong đó nổi bật nhất là allicin. Tuy nhiên, allicin không ổn định và chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ở tỏi tươi sau khi được cắt hoặc nghiền. Ngoài allicin, các hợp chất khác như diallyl disulfide và S-allyl cysteine cũng góp phần tạo nên tác dụng có lợi của tỏi đối với sức khỏe.

Bổ dưỡng và ít calo

Một tép tỏi (khoảng 3 g) chứa 4,5 calo, 0,2 g protein và 1 g carbohydrate. Tỏi còn cung cấp một số chất dinh dưỡng quan trọng gồm mangan, vitamin B6, vitamin C, selen, chất xơ.

Chiết xuất tỏi già (Aged garlic extract - AGE) hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, góp phần làm giảm mức độ triệu chứng và rút ngắn thời gian mắc cảm lạnh, cúm. Ngoài tác dụng điều hòa miễn dịch, một số nghiên cứu cho thấy AGE còn có khả năng ức chế sự xâm nhập hoặc nhân lên của virus trong tế bào chủ.

Tỏi giàu hợp chất sulfur, selen và vitamin, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh: Bảo Bảo

Giảm huyết áp

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim và đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Tăng huyết áp là một trong những yếu tố quan trọng có thể dẫn đến những bệnh này.

Allicin trong tỏi góp phần hạn chế sản xuất angiotensin II - một hormone làm tăng huyết áp. Hợp chất này còn có khả năng hỗ trợ giãn mạch, giúp máu lưu thông thuận lợi hơn.

Cải thiện mức cholesterol

Ăn tỏi còn giảm cholesterol toàn phần và LDL (xấu). Tuy nhiên, tỏi dường như không có tác dụng tương tự đối với mức triglyceride - yếu tố nguy cơ khác gây bệnh tim mạch. Ăn tỏi cũng không ảnh hưởng đến mức cholesterol HDL (tốt).

Phòng bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ

Tổn thương oxy hóa do các gốc tự do góp phần vào quá trình lão hóa và suy giảm nhận thức liên quan. Tỏi chứa chất chống oxy hóa hỗ trợ cơ chế bảo vệ của cơ thể chống lại tổn thương oxy hóa. Các chất chống oxy hóa này làm giảm đáng kể căng thẳng oxy hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan như bệnh Alzheimer.

Cải thiện hiệu suất thể thao

Tỏi là một trong những thực phẩm có thể hỗ trợ tăng cường hiệu suất thể thao. Các hợp chất trong loại củ này làm giảm căng thẳng oxy hóa liên quan đến tập luyện và tổn thương cơ bắp.

Giảm tác hại của kim loại nặng trong cơ thể

Các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi có tác dụng chống lại tổn thương nội tạng do nhiễm độc kim loại nặng. Allicin trong tỏi có thể giúp giảm nồng độ chì trong máu cùng các cơ quan quan trọng.

Dễ thêm vào chế độ ăn uống

Tỏi dễ dàng được thêm vào chế độ ăn hằng ngày nhờ khả năng tăng hương vị cho nhiều món. Hương vị đậm của tỏi cũng giúp các món ăn đơn giản trở nên hấp dẫn hơn. Tỏi có nhiều dạng sử dụng, từ tép tỏi tươi, tỏi băm, bột tỏi đến các sản phẩm bổ sung như chiết xuất hoặc dầu tỏi.

Tác dụng phụ

Tỏi cũng có một số nhược điểm như gây mùi nồng sau khi ăn và có thể gây dị ứng ở một số người. Tỏi có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Người bị rối loạn đông máu hoặc đang sử dụng thuốc chống đông nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng tỏi.

Bảo Bảo (Theo Healthline)