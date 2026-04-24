Vì sao Chelsea sớm sa thải Rosenior?

Bị nghi ngờ về trình độ, thiếu sự ủng hộ từ nhóm trụ cột nói tiếng Tây Ban Nha và cả lãnh đạo, nên HLV Liam Rosenior phải rời Chelsea sau gần 4 tháng từ khi ký hợp đồng 5,5 năm với Chelsea.

Rosenior đến London tháng 1/2026 tiếp quản ghế nóng từ Enro Maresca, với hành trang là danh tiếng đang lên như cồn về triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt ở giải VĐQG Pháp Ligue 1. Ông được đánh giá cao khi giúp Strasbourg giành vé dự cup châu Âu lần đầu tiên sau 8 năm ngay trong mùa giải ra mắt.

Nhưng chỉ qua 23 trận cầm quân trong đó có 10 thất bại, Rosenior đã phải rời đi. Triều đại của ông kết thúc chưa đầy 24 giờ sau khi ông công khai chỉ trích các học trò hậu trận thua Brighton 0-3 ngày 22/4. Những chỉ trích ấy theo khắc họa của BBC Sport lại chính là cốt lõi của những vấn đề đã đẩy nhà cầm quân người Anh vào ngõ cụt. Rosenior không hề thiếu nỗ lực, thậm chí còn thường xuyên đứng ra bảo vệ cầu thủ, đôi khi nhận phần thiệt về bản thân. Nhưng lần đầu tiên công khai chê trách các học trò vừa qua cũng là lần cuối của ông tại Chelsea.

HLV 41 tuổi từng phát biểu về việc toàn đội "tôn trọng quả bóng", như một nỗ lực hòng bào chữa cho hành động bao vây trọng tài trước trận, một ý tưởng vốn từ nhóm cầu thủ nòng cốt Chelsea chứ không phải của chính Rosenior. Trong trận đó, các cầu thủ Chelsea đã vây kín trọng tài Paul Tierney trước khi để thua Newcastle 0-1 tại Stamford Bridge vào tháng 3/2026.

Cầu thủ Chelsea lắng nghe chỉ đạo của Rosenior trong một trận Ngoại hạng Anh.

Sự kiện bi hài ấy có lẽ là cột mốc định nghĩa nhiệm kỳ của HLV sinh năm 1984. Nó khởi đầu cho chuỗi 5 trận thua mà không ghi nổi một bàn thắng - mạch kết quả tệ nhất của Chelsea trong 114 năm - và trực tiếp dẫn đến việc ông bị sa thải.

Nhưng ngay từ khi Rosenior mới đến, đã có những dấu hiệu cho thấy phòng thay đồ Chelsea không mấy ấn tượng với ông. Dù gặt hái thành công tương đối tại Strasbourg, cựu HLV Hull City chưa từng có kinh nghiệm cầm quân tại Ngoại hạng Anh.

Luồng ý kiến trong đội hình "The Blues" bị chia rẽ, đặc biệt là nhóm cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha luôn tỏ ra ngờ vực trình độ của vị thuyền trưởng. Những phát biểu của Marc Cucurella và Enzo Fernandez trong đợt tập trung ĐTQG cuối tháng 3 - đầu tháng 4 phần nào phản ánh điều đó, khi cả hai đều lấp lửng về khả năng chuyển sang Tây Ban Nha thi đấu. Thậm chí, Cucurella còn công khai luyến tiếc việc thầy cũ Maresca phải rời đi, tin rằng ban lãnh đạo CLB không nên có quyết định đó.

Nhiều nguồn tin tiết lộ với BBC Sport rằng các cuộc họp lãnh đạo tại Chelsea ngày càng tĩnh lặng khi triều đại của Rosenior dần đến hồi kết. Ông đã phải liên tục vật lộn để tìm kiếm sợi dây kết nối và tương tác mà bản thân hằng mong đợi. Từ thời còn làm việc ở Hull rồi Strasbourg, nhà cầm quân mang trong mình dòng máu Sierra Leone này được biết đến là mẫu HLV bao dung và thậm chí có lúc bị các trợ lý trêu là "lắm chuyện" vì thích hỏi han mọi mặt vấn đề trong cuộc sống của các cầu thủ.

Bằng chứng rõ ràng cho thấy dấu hiệu rạn nứt ở Chelsea chính là việc thông tin đội hình xuất phát liên tục bị rò rỉ trước cả hai lượt trận vòng 1/8 Champions League gặp PSG. Truyền thông Anh ngày ấy đều cho biết thông tin bắt nguồn từ chính nội bộ phòng thay đồ đội bóng. Thậm chí, thông tin rò rỉ trước trận cuối cùng của Rosenior gặp Brighton được cho là xuất phát từ... thợ cắt tóc của Cucurella.

Cucurella là một trong những trụ cột được cho bất phục năng lực cầm quân của Rosenior. Ảnh: AFP

Hàng tuần, những đoạn phim ghi lại cảnh cầu thủ Chelsea tỏ ra phớt lờ đội ngũ trợ lý còn non kinh nghiệm của Rosenior cũng xuất hiện thường xuyên. Gần đây nhất là video Wesley Fofana ngó lơ trợ lý James Walker sau trận thua Man Utd trên sân nhà. Theo tiết lộ của BBC Sport, một cầu thủ Chelsea thậm chí còn đặt cho Rosenior biệt danh "giáo viên dạy thay".

Nơi hậu trường, các nguồn tin thân cận với dàn sao Chelsea xác nhận Rosenior bắt đầu mất kiểm soát khi cố gắng áp đặt các ý tưởng cá nhân, thay vì dựa vào bộ khung cũ của Maresca như 6 tuần đầu nắm đội. Các quyết định chiến thuật then chốt cũng bị đặt dấu hỏi. Một nguồn tin từ phía PSG nhận định cách tiếp cận của Rosenior trong hai lượt trận vòng 1/8 là quá ngây thơ, cởi mở, tạo điều kiện cho nhà vô địch Pháp hủy diệt Chelsea với tổng tỷ số 8-2.

Quyết định xếp trung vệ trẻ Mamadou Sarr đá hậu vệ phải trong trận lượt về cũng là một sai lầm đắt giá, khi lỗi của cầu thủ này dẫn đến bàn mở tỷ số sớm của Khvicha Kvaratskhelia. Thêm vào đó, tiền vệ Moises Caicedo được cho là phải bao quát quá nhiều khoảng trống sau khi sơ đồ chuyển từ cặp tiền vệ trung tâm sang một tiền vệ trụ.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là mảng tối. Phần đa cầu thủ Chelsea vẫn coi Rosenior là một người tử tế và ông được lòng nhóm học trò người Anh hơn. Dù vậy, những chấn thương của Trevoh Chalobah, Cole Palmer và Reece James ở giai đoạn cuối triều đại càng khiến tình hình thêm bi đát.

Trước khi đấu Brighton, Rosenior tuyên bố ban lãnh đạo CLB vẫn hoàn toàn ủng hộ ông. Nhưng chứng kiến đội bất lực trước Brighton, vẻ mặt u ám của các quan chức Chelsea dự khán trên khán đài VIP tại sân Amex phát đi một thông điệp trái ngược hoàn toàn. Nguồn tin từ BBC Sport miêu tả trận thua Brighton chính là "bước ngoặt trong thái độ của ban lãnh đạo đối với Rosenior".

Rosenior thất vọng trong trận thua Brighton - trận cuối cùng của ông trên cương vị HLV Chelsea. Ảnh: AFP

Trước đó, những người bổ nhiệm Rosenior vẫn hy vọng ông có thể xoay chuyển tình thế, ít nhất là đủ để ổn định con tàu giữa sóng gió cho đến hết mùa. Nhưng cuối cùng, ban lãnh đạo tin rằng Chelsea sẽ có cơ hội tốt hơn nếu không có Rosenior trong các trận còn lại, nhằm tranh vé dự cup châu Âu và tiến sâu hơn ở Cup FA. Khác Maresca, Rosenior không giữ được quan hệ tốt đẹp với ban lãnh đạo, thể hiện qua thông báo chia tay ngắn hơn người tiền nhiệm 68 chữ.

Chelsea vẫn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Âu. Bất chấp những khó khăn mùa này, nhiều tên tuổi sáng giá vẫn được liên hệ với ghế nóng còn trống chủ. HLV đương nhiệm Fulham Marco Silva hiện là ứng viên sáng giá cho mùa hè này. Hợp đồng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ hết hạn vào cuối mùa, đồng nghĩa với việc Chelsea không phải trả phí bồi thường. Việc ông nằm trong hệ sinh thái của Jorge Mendes, siêu cò thân thiết với chủ sở hữu Chelsea, cũng có thể giúp thương vụ trở nên thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, theo BBC Sport, mô hình vận hành hiện tại của Chelsea cũng khiến một số ứng viên e dè. Andoni Iraola - HLV sẽ rời Bournemouth cuối mùa này - cũng nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Stamford Bridge, nhưng ông ưu tiên một bến đỗ ổn định, thứ mà Chelsea hiện tại không có. Ngoài ra, nhà cầm quân 43 tuổi này cũng muốn đưa gia đình trở lại Tây Ban Nha.

Edin Terzic, HLV từng dẫn dắt Dortmund vào chung kết Champions League 2024, cũng đang được xem xét. Cựu tiền vệ Chelsea Cesc Fabregas, người đang gây ấn tượng mạnh tại Como của Serie A với tham vọng đưa đội bóng dự cup châu Âu mùa tới, là ứng viên tiếp theo. Chưa kể, Xabi Alonso hiện thất nghiệp sau khi rời Real Madrid.

Rosenior tỏ ra bất lực trong trận thua Chelsea 0-3 ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân nhà Stamford Bridge, London ngày 17/3/2026. Ảnh: EPA

Câu hỏi đặt ra là liệu những cái tên này có chấp nhận làm việc trong mô hình tuyển dụng của Chelsea, vốn đang ưu tiên cầu thủ trẻ để phát triển. Và liệu họ có lo ngại về truyền thống "thay tướng như thay áo" gần như đã trở thành "bản sắc" những năm qua của CLB hay không?

Tuy vậy, Chelsea được cho là đang cân nhắc thay đổi chiến lược vào mùa hè này bằng cách chiêu mộ thêm các ngôi sao kinh nghiệm để dìu dắt dàn cầu thủ trẻ, đúng như những gì Cucurella từng mưu cầu trong bài phỏng vấn gây tranh cãi đợt FIFA Days gần nhất.

Vấn đề là Chelsea hiện đối mặt khoản lỗ hơn 350 triệu USD vừa công bố cho mùa 2024-2025, cũng là khoản lỗ trước thuế cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Do đó, chuyện cập bến các cầu thủ đã thành danh vẫn dễ nói hơn làm. Chưa kể, nguy cơ lỡ hẹn với Champions League dự kiến cũng sẽ hạn chế mức chi tiêu của Chelsea.

Hoàng Thông (theo BBC Sport)