Chelsea thảm bại dưới tay Brighton

Chelsea chìm trong khủng hoảng khi thua chủ nhà Brighton 0-3 ở vòng 34 Ngoại hạng Anh, đánh dấu thất bại thứ năm liên tiếp.

*Tiếp tục cập nhật

Ngay từ khai cuộc, thế trận đã nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Brighton chỉ cần chưa đầy ba phút để mở tỷ số. Từ quả phạt góc bên cánh trái, đội khách phá bóng không tốt và để Ferdi Kadioglu sút bồi cận thành. Bóng chạm nhẹ Wesley Fofana đổi hướng khiến thủ môn Robert Sanchez không thể cản phá. Bàn thắng đến ở mốc 2 phút 54 giây, nhanh nhất của Brighton tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Garnacho ôm mặt tiếc nuối sau khi bỏ lỡ cơ hội ở trận Chelsea thua Brighton 0-3 trên sân AmEx, thành phố Brighton, Vương quốc Anh, trận sớm vòng 34 Ngoại hạng Anh tối 21/4/2026. Ảnh: Reuters

Chelsea tiếp tục phơi bày khả năng phòng ngự tình huống cố định kém. Họ đã thủng lưới 11 bàn từ các quả phạt góc ở Ngoại hạng Anh 2025-2026, thành tích tệ ngang mùa 1994-1995. Bàn thua này còn đánh dấu pha thủng lưới sớm nhất họ nhận từ phạt góc kể từ năm 2003.

Sau bàn mở tỷ số, Brighton hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Trong 23 phút đầu, họ dứt điểm bảy lần, bốn lần trúng đích, trong khi Chelsea không có nổi một cú sút cầu môn. Sự chênh lệch thể hiện rõ qua cách hai tuyến giữa vận hành. Moises Caicedo và Enzo Fernandez với phí chuyển nhượng hàng trăm triệu USD, nhưng bị lấn át bởi Carlos Baleba bên phía Brighton. Bình luận viên John Southall của Radio 5 Live nhận xét Fernandez "chơi một trận tệ hại và hoàn toàn lép vế".

Khán giả trên sân Amex không bỏ lỡ cơ hội gây áp lực lên các cầu thủ cũ của họ như Sanchez, Caicedo hay Marc Cucurella. Những tiếng la ó xuất hiện liên tục mỗi khi bộ ba này chạm bóng. Ở chiều ngược lại, các CĐV Chelsea bắt đầu thể hiện sự thất vọng theo cách châm biếm. Ngay đầu hiệp hai, sau cú sút đầu tiên của đội nhà vọt xà, một nhóm CĐV hát vang: "Chúng ta cuối cùng cũng có một cú sút", như một cách chế giễu màn trình diễn nhạt nhòa.

Chelsea điều chỉnh nhân sự khi tung Alejandro Garnacho vào sân thay Fofana đầu hiệp hai, nhưng thế trận không thay đổi đáng kể. Phút 56, khi đội khách còn mải phản ứng tình huống bóng chạm tay Yankuba Minteh, Brighton phản công nhanh. Georginio Rutter dẫn bóng từ giữa sân rồi chuyền dọn cỗ để Jack Hinshelwood sút chìm về góc gần, nâng tỷ số lên 2-0.

Tình huống Jack Hinshelwood nâng tỷ số lên 2-0 cho Brighton. Ảnh: PA

Ngoài đường biên, HLV Liam Rosenior gần như chết lặng. Khán đài, những tiếng hô phản đối HLV người Anh bắt đầu xuất hiện. Ngay cả CĐV Brighton cũng góp vui với những câu hát châm biếm: "Liam Rosenior, ông là một phần của chúng tôi".

Ở chiều ngược lại, Pascal Gross tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng lớn. Kể từ khi trở lại Brighton tháng 1/2026, chỉ Bruno Fernandes tạo ra nhiều cơ hội hơn anh tại Ngoại hạng Anh (58 so với 32). Riêng trận này, tiền vệ người Đức đã có thêm bốn đường chuyền tạo cơ hội.

Thất bại 0-3 khiến Chelsea nhận chuỗi năm trận thua tại Ngoại hạng Anh, điều họ chưa từng trải qua kể từ tháng 11/1993. Họ gần như hết hy vọng dự Champions League mùa sau, và thậm chí có nguy cơ không được dự Cup châu Âu. Ngược lại, chiến thắng giúp Brighton vượt qua chính Chelsea và đứng thứ sáu, nuôi mộng dự Champions League lần đầu trong lịch sử.

Xuân Bình