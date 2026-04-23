Thợ tóc làm lộ tin mật của Chelsea

AnhThợ cắt tóc của hậu vệ Marc Cucurella làm lộ thông tin đội hình thi đấu của Chelsea trước trận thua đậm Brighton ở Ngoại hạng Anh.

Vài giờ trước trận đấu trên sân The Amex tối 21/4, tài khoản @Rileyeagles đăng trên mạng xã hội X: "Palmer và Joao Pedro đều phải điều trị chấn thương trước trận tối nay. Đó là thông tin độc quyền dành cho bạn". Tài khoản này đăng kèm ảnh chụp Marc Cucurella, hậu vệ của Chelsea, từ phía sau cùng một chiếc tông đơ cắt tóc. Theo truyền thông Anh, chủ nhân tài khoản là thợ cắt tóc của hậu vệ người Tây Ban Nha.

Thông tin đội hình vốn là nội dung mật trong quá trình các đội bóng chuẩn bị cho trận đấu. Ở Chelsea, thông thường, đến sát giờ bóng lăn, HLV Liam Rosenior mới công bố. Và đúng như những gì bị rò rỉ, Palmer vắng mặt do chấn thương gân kheo sau trận thua Man Utd 0-1, còn Pedro nghỉ trận thứ hai liên tiếp do không kịp bình phục.

Với việc mất hai ngôi sao, Chelsea lún sâu hơn vào khủng hoảng. Họ thua 0-3 và chịu thất bại thứ năm liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Một ngày sau trận đấu này, Chelsea thông báo sa thải HLV Rosenior, kết thúc triều đại kéo dài chỉ hơn ba tháng.

Cucurella thi đấu trong trận Chelsea thua Brighton 0-3 ở vòng 34 Ngoại hạng Anh, trên sân Amex tối 21/4. Ảnh: Alamy

Vụ rò rỉ thông tin mới nhất làm trầm trọng thêm vấn đề bảo mật của Chelsea. Tháng trước, đội chủ sân Stamford Bridge cũng lộ thông tin đội hình xuất phát ở trận gặp PSG tại vòng 1/8 Champions League (thua chung cuộc 2-8).

HLV Rosenior khi đó cho biết "kẻ nội gián" không phải là cầu thủ, nhưng không nêu tên cụ thể, đồng thời khẳng định mọi việc "đã được xử lý". Nhà cầm quân người Anh còn nhấn mạnh việc này không xuất phát từ bất kỳ ý đồ xấu nào đối với cá nhân ông hay đội bóng.

Chelsea hiện đứng thứ bảy Ngoại hạng Anh, với 48 điểm sau 34 trận, kém đội xếp thứ năm Liverpool đến bảy điểm và chơi nhiều hơn một trận. Do mùa giải chỉ còn bốn trận, đội bóng thành London gần như không còn hy vọng giành suất dự Champions League mùa sau.

Không chỉ thi đấu bết bát, Chelsea còn rơi vào bất đồng nội bộ. Trong kỳ nghỉ quốc tế hồi tháng 3, tiền vệ Enzo Fernandez bất ngờ tuyên bố muốn tới Madrid, dẫn đến việc CLB phải ra quyết định kỷ luật nội bộ, cấm thi đấu hai trận.

Chelsea chỉ còn hy vọng giành danh hiệu mùa này ở Cup FA, nơi họ sẽ đá trận bán kết với Leeds vào ngày 26/4. Nếu thắng, "The Blues" sẽ vào chung kết gặp Man City hoặc Southampton.

Thanh Quý (theo X, Daily Mail)