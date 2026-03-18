PSG vùi dập Chelsea ở Champions League

AnhSau trận thắng 5-2 ở lượt đi, ĐKVĐ PSG tiếp tục đè bẹp Chelsea 3-0 ngay tại Stamford Bridge ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Ở lượt đi trên đất Pháp, Chelsea từng chơi ngang ngửa và chỉ "vỡ trận" sau sai lầm của thủ thành Filip Jorgensen ở phút 74. Tuy nhiên, trong trận tái đấu trên sân nhà, mọi hy vọng lội ngược dòng của đại diện Anh sớm bị dập tắt khi hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm ngay từ những phút đầu.

Khvicha Kvaratskhelia (áo đỏ) dứt điểm chân trái mở tỷ số trong trận PSG thắng Chelsea 3-0 ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 17/3/2026. Ảnh: UEFA

Ngay phút 6, từ tình huống đá phạt gần vòng cấm, thủ môn Matvey Safonov phất bóng dài chếch sang trái. Trung vệ Mamadou Sarr phá bóng lỗi, vô tình trở thành đường kiến tạo để Khvicha Kvaratskhelia xộc vào vòng cấm, dứt điểm chân trái chéo góc hạ gục Robert Sanchez. Với 5 phút 41 giây, đây là bàn thua sớm nhất của Chelsea trên sân nhà trong một trận đấu loại trực tiếp Champions League, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng của chủ nhà.

Chưa kịp lấy lại tinh thần, Chelsea tiếp tục trả giá ở phút 14. Moises Caicedo chuyền đúng người đồng đội Andrey Santos ở giữa sân bật lại tạo điều kiện để PSG lên bóng chớp nhoáng. Bóng luân chuyển qua Warren Zaire-Emery và Achraf Hakimi trước khi Bradley Barcola dứt điểm vào góc cao, nhân đôi cách biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử dự Champions League, Chelsea thủng lưới hai bàn chỉ sau 14 phút - một kịch bản ác mộng ngay tại Stamford Bridge.

Bradley Barcola trượt cỏ mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: UEFA

PSG hoàn toàn kiểm soát thế trận và lẽ ra có thể gia tăng cách biệt trước giờ nghỉ. Phút 32, Kvaratskhelia lại đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Đến phút 43, Barcola tăng tốc từ phần sân nhà, xộc thẳng vào vòng cấm nhưng cú sút ở góc hẹp không thể đánh bại Sanchez.

Bước sang hiệp hai, dấu hiệu buông xuôi của Chelsea thể hiện rõ. Phút 60, HLV Liam Rosenior rút liền ba trụ cột gồm Enzo Fernandez, João Pedro và Cole Palmer, như một sự thừa nhận bất lực.

Chỉ hai phút sau, PSG ấn định chiến thắng. Sau tình huống lộn xộn ở rìa vòng cấm, bóng bật ra đúng tầm để cầu thủ vào thay người Senny Mayulu đặt lòng một chạm vào góc cao, khiến Sanchez chỉ biết đứng nhìn.

HLV Liam Rosenior thất vọng ngoài đường biên. Ảnh: EPA

Thất bại nặng nề 2-8 sau hai lượt trận không chỉ chấm dứt hành trình Champions League của Chelsea, mà còn đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử họ thủng lưới tới 8 bàn ở một cặp đấu knock-out, tính trên mọi đấu trường. Một đêm u ám tại Stamford Bridge, và cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về con đường phía trước dưới thời tân HLV Rosenior.

Ở chiều ngược lại, PSG tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch với màn trình diễn áp đảo. Đây đã là lần thứ chín họ vào tứ kết Champions League kể từ khi được Qatar Sports Investments (QSI) tiếp quản năm 2011 - thành tích chỉ xếp sau những thế lực hàng đầu như Barca (11), Bayern, Real Madrid (13) cùng giai đoạn.

Thầy trò Luis Enrique sẽ gặp Galatasaray hoặc Liverpool ở vòng tiếp theo.

Hồng Duy