Vị khách hằn học khi bị tôi nhắc tắt điện thoại trước chuyến bay

Cô gái sang trọng thản nhiên nói chuyện điện thoại khi dù đã có thông báo tắt máy từ tiếp viên.

Trên chuyến bay từ Tây Nguyên về Hà Nội, tôi ngồi ghế hạng thương gia (Business) cạnh một phụ nữ khá xinh đẹp và ăn mặc sang trọng. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô gái rút ngay điện thoại ra để chụp ảnh các góc độ trên máy bay. Tôi nghĩ thầm "có lẽ cô tranh thủ chụp để kịp đăng lên mạng hoặc gửi cho người thân, cập nhật tình hình chuyến đi của mình cho họ yên tâm, âu đó cũng là điều bình thường".

Thế nhưng, sau khi chụp ảnh, đăng ảnh lên mạng xã hội, tôi thấy cô gái lập tức gọi điện cho một người bạn nào đó, thao thao bất tuyệt khoe về những bức hình sống ảo mình vừa chụp trên máy bay. Cô gái nói chuyện oang oang như chỗ không người khiến tôi cảm thấy bị làm phiền. Nhưng vì không muốn gây chuyện với phụ nữ nên tôi cũng lờ đi, không tỏ thái độ gì. Dẫu sao thì đấy cũng là quyền tự do của nữ hành khách.

Nhưng khi tiếp viên thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, đề nghị toàn bộ hành khách tắt điện thoại và các thiết bị thu phát sóng để đảm bảo an toàn cho chuyến bay, người phụ nữ vẫn hồn nhiên nói chuyện vui vẻ qua điện thoại. Cho đến khi máy bay lăn bánh ra đường băng, cô gái vẫn tám chuyện không ngừng nghỉ.

Thấy vậy, tôi nhẹ nhàng quay sang nhắc: "Chị ơi, tiếp viên đã thông báo không được dùng điện thoại, chị nên dừng cuộc nói chuyện điện thoại". Nhưng đáp lại, nữ hành khách ném vào tôi một cái lườm nguýt như thể tôi chẳng có quyền gì mà can thiệp vào cuộc nói chuyện của cô. Rồi người phụ nữ vẫn lờ đi và tiếp tục cuộc nói cười vui vẻ.

>> Những người đi máy bay vô ý thức

Nghĩ đến an toàn cho cả chuyến bay gần 150 hành khách, và quan trọng là đảm bảo an toàn cho chính tính mạng của bản thân mình (vì đây là quyền lợi của tôi đang bị người khác cố tình gián tiếp xâm phạm), nên tôi quay sang nói lại với cô gái bằng một giọng nghiêm túc: "Tôi đề nghị chị tắt điện thoại, không làm ảnh hưởng đến an toàn bay và ảnh hưởng đến cá nhân tôi".

Trước thái độ gay gắt của tôi, lúc này, cô gái mới chịu tắt điện thoại và không quên tỏ thái độ hằn học với tôi. Nữ hành khách đáp trả: "Anh có quyền gì mà bắt tôi phải tắt điện thoại?". Tôi giải thích với cô gái: "Tiếp viên đã thông báo, đã nhắc nhở chị một lần, chị đã lờ đi, tôi cũng nhắc nhở chị, nhưng chị cố tình không nghe thấy".

Kiến thức rất cơ bản trong mỗi chuyến bay là: thời gian ba phút đầu khi cất cánh và tám phút sau khi hạ cánh bắt buộc mọi hành khách phải tắt điện thoại và các thiết bị thu phát sóng. Mọi hành khách đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ nghiêm ngặt quy định này. Hệ thống loa và tiếp viên luôn thông báo đến hành khách.

Tuy nhiên, tôi thấy nhiều hành khách vô ý thức không hiểu hoặc hiểu nhưng cố tình vi phạm quy tắc ứng xử nơi công cộng. Họ không biết rằng hành động của mình đang vi phạm quy định về an toàn bay. Đó là bài học về cách ứng xử văn minh trong các chuyến bay và những nơi công cộng.

Phú Dũng

