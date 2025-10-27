Vết chó cắn nhức, mưng mủ có phải nhiễm trùng không?

Tôi bị chó cắn vào bắp chân, hiện vết thương sưng đau, mưng mủ, có phải đã nhiễm trùng không và nên làm gì? (Nhã Quyên, 25 tuổi, Cà Mau)

Trả lời:

Vết chó cắn sưng đau, mưng mủ có thể là dấu hiệu nhiễm trùng. Trong 24-48 giờ đầu, vùng da quanh vết thương có thể sưng nóng, đỏ, đau tăng dần. Nếu vết thương có mủ, mùi hôi, hoặc vệt đỏ lan dọc tay chân kèm sốt, mệt mỏi, rét run, cần đến cơ sở y tế ngay để tránh biến chứng như áp xe, nhiễm trùng huyết.

Nước bọt chó chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm như tụ cầu, liên cầu, pasteurella, capnocytophaga... dễ xâm nhập vào mô tổn thương, gây viêm, mưng mủ, lan rộng. Không nên tự ý đắp lá, bôi thuốc vì có thể làm nặng thêm tình trạng viêm nhiễm.

Vết thương chó cắn nhiễm trùng tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không xử trí kịp thời. Ảnh minh họa: Vecteezy

Người bị chó cắn còn có nguy cơ mắc uốn ván và bệnh dại. Đây là hai bệnh nguy hiểm có thể gây tử vong. Virus dại tấn công hệ thần kinh, tỷ lệ tử vong gần 100%. Còn uốn ván gây co giật, suy hô hấp.

Cả hai bệnh đều có thể phòng ngừa bằng vaccine. Trong đó, phác đồ tiêm vaccine dại gồm 5 mũi (ngày 0, 3, 7, 14, 28, tiêm bắp) hoặc 8 mũi (ngày 0, 3, 7, 28, tiêm trong da). Vaccine uốn ván có loại đơn và phối hợp, tiêm nhắc mỗi 10 năm. Nếu chưa rõ lịch sử tiêm chủng, cần tiêm đủ 3 mũi theo phác đồ.

Ngay sau khi bị cắn, cần rửa vết thương dưới vòi nước sạch ít nhất 15 phút cùng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, sau đó sát khuẩn bằng cồn iốt hoặc cồn 45-70 độ. Cuối cùng, đến cơ sở y tế để được bác sĩ đánh giá và chỉ định tiêm vaccine phù hợp.

BS.CKI Nguyễn Lê Nga

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC