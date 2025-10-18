Chuột hamster có mang virus dại không?

Con trai tôi muốn mua hai chú chuột hamster, loài động vật này có mắc bệnh dại không và nên làm gì để phòng lây nhiễm? (Tuấn An, 30 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Theo CDC Mỹ, mọi loài động vật có vú máu nóng, kể cả chuột hamster, đều có thể mang virus dại. Khi nuôi, cần tránh để trẻ bị cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở; không cho hamster tiếp xúc với chó mèo; rửa tay kỹ sau khi chơi; giữ chuồng sạch, thay lót và khử khuẩn thường xuyên.

Nếu bị con vật cắn, cào, cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy liên tục cùng với xà phòng ít nhất 15 phút. Sau đó sát khuẩn bằng cồn iốt hoặc cồn 45-70 độ và đến cơ sở y tế để tiêm ngừa.

Việt Nam hiện có hai loại vaccine dại gồm Verorab (Pháp) và Abhayrab (Ấn Độ). Trong trường hợp bị cắn, cào, người chưa tiêm phòng trước đó sẽ cần 5 mũi theo lịch 0-3-7-14-28. Nếu vết thương sâu, bác sĩ có thể chỉ định thêm huyết thanh kháng dại.

Chuột lang hamster vẫn có khả năng mang virus dại. Ảnh: Vecteezy

Con vật gây thương tích cần được theo dõi 10 ngày; nếu thời gian này nó khỏe mạnh, bác sĩ có thể chỉ định dừng tiêm các mũi tiếp theo.

Người từng tiêm đủ phác đồ chỉ cần tiêm nhắc 2 mũi khi bị cắn lại, không cần dùng huyết thanh. Gia đình nuôi hamster lâu dài nên chủ động tiêm dự phòng dại với 3 mũi vào các ngày 0-7-21 hoặc 0-7-28. Nếu bị cắn sau đó, chỉ cần tiêm nhắc 2 mũi vaccine, không cần huyết thanh, kể cả khi vết thương nghiêm trọng.

Bệnh dại có tỷ lệ tử vong gần 100% khi phát bệnh, với hơn 59.000 ca tử vong mỗi năm. Triệu chứng gồm đau đầu, sốt, mệt, giãn đồng tử, tăng tiết nước bọt, vã mồ hôi, hạ huyết áp và liệt cơ hô hấp. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Bác sĩ Bùi Công Sự

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC