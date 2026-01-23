Vé tàu về quê ăn Tết 9 triệu đồng, tôi đưa cả nhà đi du lịch Thái Lan

Lên website đặt vé tàu khứ hồi cho cả nhà về quê ăn Tết, tôi sốc khi thấy tổng tiền gần 9 triệu đồng, đắt gấp đôi mọi năm.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung. Suốt hơn 10 năm đi làm ở Hà Nội, Tết với tôi luôn gắn với một việc không đổi: về quê. Dù bận rộn hay túng thiếu, tôi vẫn cố gắng mua vé tàu, vé xe cho cả gia đình bốn người về nhà sum họp. Nhưng Tết năm nay, tôi đã làm một việc chưa từng nghĩ tới: không về quê, mà đưa cả nhà ra nước ngoài du lịch.

Lý do bắt đầu từ giá vé tàu. Đầu tháng Chạp, tôi lên website đặt vé tàu khứ hồi cho hai người lớn và hai trẻ em. Tổng số tiền hiện lên khiến tôi giật mình: gần 9 triệu đồng (tôi phải mua chặng dài hơn hành trình vì không có vé chặng ngắn). Cộng tất cả các khoản, chưa kể taxi ra ga, quà cáp về quê, chi phí ăn uống dọc đường, tổng tiền cho riêng việc "về quê ăn Tết" của gia đình tôi đã ngót nghét 20 triệu đồng.

Trong khi đó, những năm trước, tiền tàu xe về quê chỉ khoảng hơn 4 triệu. Tính ra, chi phí đi lại đã tăng gần gấp đôi, trong khi thu nhập của tôi - một nhân viên văn phòng - gần như không tăng trong hai năm qua. Vợ tôi làm tự do, thu nhập cũng bấp bênh. Với một gia đình có hai con nhỏ, mỗi quyết định chi tiêu lớn đều phải cân nhắc rất kỹ.

Trong lúc đang phân vân, tôi vô tình thấy một quảng cáo tour du lịch nước ngoài 4 ngày 3 đêm dịp Tết, giá trọn gói 6,5 triệu đồng một người, đi Thái Lan. Trẻ em giảm giá, tổng chi cho cả gia đình là khoảng 20 triệu đồng, đã bao gồm vé máy bay, khách sạn, ăn sáng, tham quan. Con số này nếu so sánh với chi phí về quê ăn Tết cũng chẳng chênh là bao, trong khi chuyến đi về quê lại mệt mỏi, chen chúc, và chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường.

>> Thưởng Tết đủ mua ôtô nhưng cả nhà tôi không ai biết

Tôi đã đắn đo rất nhiều. Không về quê ngày Tết, với thế hệ của tôi, là một quyết định dễ bị xem là "lệch chuẩn". Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn đặt tour đưa cả nhà đi du lịch vì không muốn trói buộc gia đình mình vào những chuẩn mực khiến bản thân mệt mỏi. Tôi gọi điện xin phép bố mẹ trước, nói rõ lý do tài chính. Bố tôi im lặng vài giây rồi đáp: "Các con thấy hợp lý thì làm, miễn vui là được".

Có lẽ năm nay sẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm, cả gia đình tôi sẽ thực sự được nghỉ ngơi ngày Tết. Không chen lấn ở ga tàu, không lo trễ chuyến, không áp lực chi tiêu quá tay... Hai đứa con tôi vô cùng háo hức vì được khám phá điều mới, vợ tôi nhẹ nhõm vì không phải tất bật nấu nướng, còn tôi cũng nhẹ bớt gánh nặng tài chính.

Tôi không cổ xúy việc bỏ quê hương để đi chơi dịp Tết. Nhưng khi chi phí đi lại trong nước dịp Tết đang tăng quá nhanh, trong khi thu nhập của phần đông người lao động không theo kịp, thì việc người dân tìm những lựa chọn khác là điều dễ hiểu. Với tôi, chuyến du lịch đó không phải là chạy trốn Tết, mà là một cách khác để gia đình được ở bên nhau - nhẹ nhàng và vừa sức hơn.

Thang