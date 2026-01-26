Váy áo dự đám cưới trang nhã của Đỗ Thị Hà

Ngày 22/1, Đỗ Thị Hà và chồng - doanh nhân Viết Vương - dự đám cưới Á hậu Phương Nhi ở Khánh Hòa. Cô chọn đầm của một thương hiệu địa phương, gam màu be, kiểu dáng lệch vai. Cô xách túi của thương hiệu Self Portrait có giá khoảng 12 triệu đồng, đeo đồng hồ đính kim cương, vòng tay.
Quân Nguyễn - Pu Lê chọn lối trang điểm ngọt ngào, làm kiểu tóc tự nhiên cho Đỗ Thị Hà. Chủ đề "Thời trang dự đám cưới của Đỗ Thị Hà" nhận lượt thảo luận lớn, trong đó nhiều bình luận khen phong cách.
Quân Nguyễn - Pu Lê chọn lối trang điểm ngọt ngào, làm kiểu tóc tự nhiên cho Đỗ Thị Hà. Chủ đề "Thời trang dự đám cưới của Đỗ Thị Hà" nhận lượt thảo luận lớn, trong đó nhiều bình luận khen phong cách.
Cuối năm 2025, Đỗ Thị Hà dự đám cưới bạn thân ở Hà Nội. Cô chọn váy ren kết hợp voan xuyên thấu ở phần vai, tôn xương quai xanh. Trang phục có giá bình dân khoảng 2,6 triệu đồng. Cô tăng điểm nhấn bằng việc kết hợp chiếc thắt lưng đính đá ánh kim.
Hoa hậu xách túi Lady Dior Mini da Mizard trị giá khoảng 200 triệu đồng. Theo Vogue, thiết kế này ra đời năm 1995, do Gianfranco Ferré sáng tạo và gắn liền với Công nương Diana, trở thành một trong những biểu tượng của nhà mốt Pháp. Cách phối đồ của Đỗ Thị Hà được fan nhận xét phù hợp hình ảnh nhẹ nhàng mà cô theo đuổi nhiều năm qua.
Cuối năm 2025, Đỗ Thị Hà dự đám cưới bạn thân ở Hà Nội. Cô chọn váy ren kết hợp voan xuyên thấu ở phần vai, tôn xương quai xanh. Trang phục có giá bình dân khoảng 2,6 triệu đồng. Cô tăng điểm nhấn bằng việc kết hợp chiếc thắt lưng đính đá ánh kim.
Hoa hậu xách túi Lady Dior Mini da Mizard trị giá khoảng 200 triệu đồng. Theo Vogue, thiết kế này ra đời năm 1995, do Gianfranco Ferré sáng tạo và gắn liền với Công nương Diana, trở thành một trong những biểu tượng của nhà mốt Pháp. Cách phối đồ của Đỗ Thị Hà được fan nhận xét phù hợp hình ảnh nhẹ nhàng mà cô theo đuổi nhiều năm qua.
Đỗ Thị Hà thường nhận phản hồi tích cực về gu chọn đồ đi đám cưới. Cô cho biết tôn trọng chủ nhân bữa tiệc, thường mặc đúng màu sắc quy định.
Khi tới hôn lễ của Á hậu Phương Anh vào năm 2023, cô mặc đầm tôn vai trần của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm. Hoa hậu phối trang phục cùng túi xách Chanel bản nhỏ.
Đỗ Thị Hà thường nhận phản hồi tích cực về gu chọn đồ đi đám cưới. Cô cho biết tôn trọng chủ nhân bữa tiệc, thường mặc đúng màu sắc quy định.
Khi tới hôn lễ của Á hậu Phương Anh vào năm 2023, cô mặc đầm tôn vai trần của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm. Hoa hậu phối trang phục cùng túi xách Chanel bản nhỏ.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020, từ trái qua gồm Ngọc Thảo, Phương Anh, Đỗ Thị Hà hát tại đám cưới.
Cô diện đầm ôm, chi tiết bèo nhún tạo hình ảnh hoa hồng ở ngực tại một bữa tiệc.
Cô diện đầm ôm, chi tiết bèo nhún tạo hình ảnh hoa hồng ở ngực tại một bữa tiệc.
Váy áo gam màu trung tính gồm be, nâu, hồng nhạt, kem là lựa chọn yêu thích của Đỗ Thị Hà. Hoa hậu cho biết các màu sắc này dễ kết hợp phụ kiện, lại không lấn át cô dâu.
Váy áo gam màu trung tính gồm be, nâu, hồng nhạt, kem là lựa chọn yêu thích của Đỗ Thị Hà. Hoa hậu cho biết các màu sắc này dễ kết hợp phụ kiện, lại không lấn át cô dâu.
Với hình thể cân đối, chiều cao 1,75 m, Đỗ Thị Hà ghi điểm khi diện váy dáng A đính hoa 3D.
Với hình thể cân đối, chiều cao 1,75 m, Đỗ Thị Hà ghi điểm khi diện váy dáng A đính hoa 3D.
Cô mặc thanh lịch với áo ren, chân váy ôm kết hợp blazer khi dự đám cưới bạn năm 2025.
Cô mặc thanh lịch với áo ren, chân váy ôm kết hợp blazer khi dự đám cưới bạn năm 2025.
Hoa hậu kết hợp trang phục đơn sắc với giày bệt trong một lần cùng mẹ dự ngày vui của người thân.
Hoa hậu kết hợp trang phục đơn sắc với giày bệt trong một lần cùng mẹ dự ngày vui của người thân.
Đỗ Thị Hà diện áo dài truyền thống trong đám cưới Hoa hậu Ngọc Hân năm 2022 ở Hà Nội.
Đỗ Thị Hà, 25 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng.
Cô và doanh nhân Viết Vương, 32 tuổi, làm đám cưới hồi tháng 10/2025. Sau kết hôn, cô thông báo ngưng kinh doanh để vun vén tổ ấm. Mỹ nhân chưa quay lại với hoạt động showbiz, thỉnh thoảng cùng chồng tham gia các chuyến thiện nguyện.
Đỗ Thị Hà diện áo dài truyền thống trong đám cưới Hoa hậu Ngọc Hân năm 2022 ở Hà Nội.
Đỗ Thị Hà, 25 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng.
Cô và doanh nhân Viết Vương, 32 tuổi, làm đám cưới hồi tháng 10/2025. Sau kết hôn, cô thông báo ngưng kinh doanh để vun vén tổ ấm. Mỹ nhân chưa quay lại với hoạt động showbiz, thỉnh thoảng cùng chồng tham gia các chuyến thiện nguyện.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp