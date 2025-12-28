Đỗ Thị Hà ngưng kinh doanh để vun vén hôn nhân

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết dừng vị trí CEO của một công ty về mỹ phẩm để chu toàn vai trò người vợ sau khi kết hôn.

Mỹ nhân cho biết quyết định phù hợp với cuộc sống hiện tại của cô. "Việc dừng lại không phải kết thúc mà để chuyển sang một chặng đường khác. Tôi chọn khép lại vai trò cũ theo cách nhẹ nhàng, văn minh và trân trọng", cô nói.

Đỗ Thị Hà ngưng kinh doanh để vun vén cho hôn nhân Đỗ Hà nói về việc ưu tiên những điều mới trong cuộc sống. Hoa hậu lấn sân kinh doanh khoảng ba năm trở lại đây, sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ để hoạt động độc lập. Theo người đẹp, công việc cho cô nhiều cơ hội học hỏi, trải nghiệm để trưởng thành.

Sau kết hôn, Đỗ Thị Hà cảm nhận điều quan trọng là phải biết ưu tiên, có trách nhiệm với vai trò mới. "Hiện tôi muốn dành thời gian để chu toàn cuộc sống gia đình, vun vén cho tổ ấm nhỏ", người đẹp nói.

Mỹ nhân cho biết chặng đường sắp tới của vợ chồng cô sẽ được xây dựng, phát triển bằng sự thấu hiểu, tin tưởng. "Tôi không thích ồn ào mà muốn đi bằng sự vững vàng, trưởng thành hơn với bạn đời", cô nói thêm.

Ảnh lúc hẹn hò Viết Vương được Đỗ Thị Hà chia sẻ ngày 27/12.

Cô lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Viết Vương hôm 22/10 - sự kiện hút sự chú ý của công chúng và showbiz trong năm nay. Gần hai tháng qua, họ bắt đầu cuộc sống vợ chồng son. Cô thường vào bếp nấu nướng, có sở thích cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa.

Đỗ Thị Hà chế biến chè mochi sắn dẻo Video Đỗ Thị Hà nấu món chè mochi sắn dẻo hút hơn 10 triệu lượt xem.

Hôm 25/12, vợ chồng hoa hậu đón Giáng sinh đầu tiên cùng nhau kể từ khi kết hôn. Họ trang trí cây thông, treo nhiều món phụ kiện màu sắc. Hoa hậu còn chuẩn bị bánh kem tổng kết năm theo trend của giới trẻ, cho biết thành công lớn nhất là lấy chồng.

Đỗ Thị Hà đón Giáng sinh đầu tiên sau kết hôn Không gian Noel trong nhà Đỗ Thị Hà.

Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Ông xã của Đỗ Thị Hà là con trai của ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch tập đoàn Sơn Hải.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp