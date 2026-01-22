Vợ chồng Đỗ Hà và dàn sao dự đám cưới Á hậu Phương Nhi

Khánh HòaVợ chồng Đỗ Thị Hà - Viết Vương cùng Lương Thùy Linh, Soobin dự lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng trên đảo Hòn Tre.

Tiệc cưới bắt đầu từ chiều tối 22/1 tại một khu du lịch nổi tiếng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp showbiz dự chúc phúc cho cô dâu, chú rể. Họ diện trang phục màu be, ghi, đen theo yêu cầu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng - doanh nhân Viết Vương - tới Nha Trang trước một ngày diễn ra sự kiện. Người đẹp và Phương Nhi thân thiết nhiều năm qua, từng chung công ty quản lý. Hồi tháng 10/2025, khi Đỗ Thị Hà tổ chức đám cưới, Phương Nhi vắng mặt do bận việc cá nhân nhưng gửi tin nhắn để chúc mừng.

Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà trước khi đến địa điểm diễn ra tiệc cưới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh di chuyển từ TP HCM ra Nha Trang sáng cùng ngày để kịp góp mặt tại sự kiện. Nhiều tháng qua, một số thông tin cho rằng mối quan hệ giữa cô và Phương Nhi rạn nứt do công chúng không thấy họ tương tác nhiều như trước. Tuy nhiên, Lương Thùy Linh khẳng định vẫn giữ tình cảm thân thiết, háo hức chứng kiến Phương Nhi làm cô dâu.

Từ trái qua gồm ca sĩ Soobin, nhà sản xuất âm nhạc Touliver và ông Vũ Hà Quân - CEO hiện tại của SpaceSpeakers - dự tiệc. Họ thân thiết với chú rể Minh Hoàng nhiều năm qua. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dự đám cưới còn có Chung Thanh Phong - nhà thiết kế chuẩn bị trang phục cưới cho Phương Nhi. Chuyên gia trang điểm và làm tóc Quân Nguyễn - Pu Lê cũng góp mặt. Trước đó, họ tham gia êkíp thực hiện ảnh cưới cho á hậu.

Theo chia sẻ của khách mời, an ninh được thắt chặt khi có hàng chục bảo vệ quanh khu vực diễn ra tiệc. Chỉ những người có thiệp mời mới được tiến vào trong. Không gian trang trí nhiều hoa tươi, ánh sáng tạo vẻ lung linh. Êkíp in hình của Phương Nhi - Minh Hoàng đặt ở sảnh. Các nhạc công chơi piano để chào đón khách mời.

Sáng cùng ngày, họ hàng hai bên dự lễ cưới của Phương Nhi - Minh Hoàng, tổ chức tại một căn biệt thự riêng biệt. Tỷ Phạm Nhật Vượng dẫn đầu đoàn nhà trai làm lễ xin dâu. Phía nhà gái có bố mẹ Phương Nhi là ông Nguyễn Văn Đông, bà Đoàn Thị Nguyệt cùng một số người thân.

Phương Nhi diện áo dài họa tiết hoa sen, sắc vàng, đồng điệu với chồng. Họ nắm tay bước ra chào hỏi họ hàng hai bên, sau đó thực hiện các nghi thức truyền thống. Đôi trẻ lắng nghe lời dặn dò của người thân trước khi bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Suốt buổi lễ, cả hai liên tục trao nhau cử chỉ tình tứ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Minh Hoàng dùng siêu xe đón Phương Nhi rời đi để chuẩn bị cho tiệc cưới. Trước khi di chuyển, họ nán lại chụp ảnh kỷ niệm, trao nụ hôn trước sự cổ vũ của mọi người. Do muốn giữ sự riêng tư cho gia đình, êkíp chưa chia sẻ các hình ảnh tại buổi lễ.

Ảnh cưới mang màu sắc cổ tích của Phương Nhi - Minh Hoàng, chia sẻ vào sáng 22/1. Ảnh: Louis Wu

Một năm qua, từ khi quyết định kết hôn, Phương Nhi không tham gia hoạt động trong làng giải trí. Cô thỉnh thoảng dự sự kiện cùng gia đình chồng. Á hậu cũng khóa các tài khoản mạng xã hội để giữ sự riêng tư.

Cô được công chúng biết đến khi đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Mỹ nhân tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, 24 tuổi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Hồi cấp ba, Phương Nhi từng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng. Người đẹp từng theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội.

Chồng cô là doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, 26 tuổi, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Phương Nhi - Minh Hoàng quen nhau kín tiếng, đến khi làm lễ ăn hỏi vào đầu năm 2025 mới xác nhận thông tin với công chúng. Họ từng gây chú ý khi đi du lịch, xem concert cùng nhau.

Tân Cao