Văn Mai Hương tìm lại cảm hứng hát ở 'In the Mirror - Gương thần'

Văn Mai Hương nói sau thời gian từ chối diễn vì sợ thành "thợ hát", cô tìm lại được cảm hứng khi tham gia "In the Mirror - Gương thần#2".

Ở buổi gặp gỡ báo chí chiều 28/6 tại TP HCM, ca sĩ nói nhận lời trình diễn ở show In the Mirror - Gương thần số thứ hai vì được làm việc bên cạnh người thầy - nhạc sĩ Huy Tuấn, giám đốc âm nhạc chương trình, cũng như gặp lại khán giả sau thời gian từ chối lời mời hát phòng trà, mini show.

Văn Mai Hương nói: "Trong âm nhạc tôi rất sợ chai sạn cảm xúc. Thời gian qua tôi chạy show phòng trà quá nhiều và e ngại bản thân trở thành 'thợ hát'. Tôi không muốn ngày nào lên sân khấu cũng kể câu chuyện giống nhau, hát những ca khúc quen thuộc. Trong chương trình In the Mirror - Gương thần, tôi nghĩ mình sẽ được thể hiện một cá tính âm nhạc khác so với trước".

Ca sĩ Văn Mai Hương trong buổi giới thiệu chương trình "In the Mirror - Gương thần#2" chiều 28/6 tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Cô cũng mong chờ màn lần đầu kết hợp với nghệ sĩ Lân Nhã. Theo cô, cả hai biết nhau qua cuộc thi Vietnam Idol 2010 nhưng chưa từng song ca vì theo đuổi dòng nhạc khác nhau. Nữ ca sĩ hy vọng sự khác biệt không gây trở ngại mà sẽ mang lại nét mới lạ và bất ngờ cho người xem trên sân khấu In the Mirror - Gương thần.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết qua ý tưởng Gương thần, nghệ sĩ tái hiện hành trình làm nghề của họ với những cột mốc đẹp đẽ nhất. Các ca sĩ cũng sẽ soi mình trong một chiếc gương khác - Gương thầm, nơi họ giới thiệu thêm cho khán giả những góc nhìn về những mảng màu cá tính mà ít khi có dịp giới thiệu tới công chúng. "Tôi là người gắn bó với Văn Mai Hương từ thời tuổi teen đến khi trưởng thành. Có giai đoạn cô ấy bắt chước những thần tượng của mình. Những góc thầm kín ấy tôi muốn khai thác kỹ hơn điều này để ca sĩ có cơ hội thể hiện và khoe với khán giả", nhạc sĩ cho biết.

Hiện hai ca sĩ cùng giám đốc âm nhạc bàn bạc chọn bài, chọn bản phối lên ý tưởng dàn dựng cho tiết mục. Bên cạnh thể hiện bản hit, họ sẽ được Huy Tuấn thử thách trong việc hát bài của người còn lại. Văn Mai Hương cũng tiết lộ cô sẽ hát nhạc bolero và giữ bí mật về tiết mục để tạo sự bất ngờ cho khán giả.

Nhạc sĩ Huy Tuấn (phải) làm giám đốc âm nhạc chương trình "In the Mirror - Gương thần#2". Ảnh: Quỳnh Trần

Trên sân khấu In the Mirror - Gương thần, ban nhạc Anh Em chơi live hoàn toàn để ca sĩ có thể biểu diễn ngẫu hứng với tác phẩm. Khán giả không chỉ thưởng thức âm nhạc, giao lưu với ca sĩ khách mời mà còn được nhận nhiều quyền lợi đi kèm như: thưởng thức finger food, quà tặng của nhà tài trợ và các hộp NFT từ Artaverse. Những NFT này là ảnh, hình động, video ngắn lưu giữ khoảnh khắc thăng hoa độc nhất của cặp nghệ sĩ. Người mộ điệu may mắn có thể đập hộp các phần quà NFT trên Artaverse - một nền tảng cho phép người hâm mộ sưu tầm các khoảnh khắc hay tác phẩm của thần tượng. Những sản phẩm này do Aura Network - hệ sinh thái blockchain dành riêng cho NFT - phát triển.

Đêm nhạc diễn ra ở khu đô thị Park City, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, vào ngày 2/7. Chương trình đồng thời phát trực tiếp và phát lại trên nền tảng https://ebox.vnexpress.net/. Độc giả có thể mua vé tại đây.

In the Mirror - Gương thần là chuỗi chương trình âm nhạc do báo VnExpress, công ty FPT Online và chuyên trang Ngôi sao tổ chức. Đây là không gian gặp gỡ, giao lưu của những ca sĩ được nhiều người mến mộ, nơi họ kể về con đường âm nhạc, trình diễn những ca khúc đã làm nên tên tuổi và khám phá năng lực nghệ thuật khác. Trước đó, số đầu tiên của In the Mirror lên sóng ngày 19/1 với sự tham gia của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn.

Gặp gỡ báo chí giới thiệu 'In the Mirror#2' Nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Văn Mai Hương gặp gỡ báo chí giới thiệu show "In the Mirror" số thứ hai. Video: Hoàng Thanh

Hoàng Dung