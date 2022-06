Văn Mai Hương: 'Tôi bớt xốc nổi'

Chiều 23/6, Văn Mai Hương ra mắt MV Một ngàn nỗi đau tại TP HCM. Cô xuất hiện với bộ đầm hồng kiểu công chúa, cúp ngực. Ca sĩ cho biết giảm được 5 kg, hiện còn 46 kg, biết cách chăm sóc sức khỏe nên tự tin hơn trước. Nghệ sĩ bày tỏ niềm vui khi buổi ra mắt có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp, fan và truyền thông.

Nhận những câu hỏi từ báo chí, Văn Mai Hương điềm tĩnh trả lời, có lúc ngập ngừng khi nhắc đến chuyện tình cảm. "Tôi trải qua một khoảng thanh xuân yêu hết mình, điên cuồng và cũng nếm nhiều đau thương. Thời điểm đó, tôi không tập trung ca hát, khiến mọi người xung quanh buồn không ít. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ hối hận trong chuyện tình cảm. Những niềm vui, nỗi buồn là chất xúc tác để tôi hát hay, có chiều sâu hơn ở hiện tại", ca sĩ nói.

Văn Mai Hương cho biết từng yêu một người rất nhiều. Tuy nhiên, cuối cùng bạn trai chọn cưới người khác không phải là cô. Theo nghệ sĩ, sự háo thắng là một trong những nguyên nhân khiến cô không giữ được mối tình này. Ca sĩ nói tên "Hương" nhưng lại thiếu đi sự nữ tính, dịu dàng cần có. Hiện tại cô rèn luyện bản thân bớt xốc nổi, giữ thái độ điềm đạm để cân bằng.

Ở tuổi 28, Văn Mai Hương tập trung phát triển sự nghiệp, không còn thời gian yêu. "Tôi bận rộn chạy show như vậy không thể bắt người ta chạy theo tôi, như thế không công bằng. Vì vậy tôi giữ cho mình lối sống độc thân, tận hưởng âm nhạc", ca sĩ cho biết.

Giọng ca gốc Hà Nội thừa nhận từng có những phát ngôn về các vấn đề xã hội, nghề nghiệp trong quá khứ làm ảnh hưởng đến hình ảnh. Trải qua biến cố, hiện tại cô tập cách im lặng, bình tĩnh giải quyết mọi việc.

Á quân Vietnam Idol 2010 cũng tự hào về bản thân khi chăm chỉ hơn trong công việc. Năm ngoái, album Hương ra mắt, nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Cô lấy đó làm động lực để luôn trau dồi chất giọng, cảm xúc và tìm hướng đi mới mẻ.



Sắp tới, nữ ca sĩ sẽ lần đầu hát Một ngàn nỗi đau ở show In the Mirror - Gương thần của báo VnExpress.

Văn Mai Hương sinh năm 1994, đoạt á quân chương trình Vietnam Idol 2010. Cô có chất giọng cao, khỏe, được biết đến qua nhiều bản hit như: Ngày chung đôi, Nếu như anh đến, Mona Lisa, Beautiful, Nếu lúc ấy, Hương... Ca sĩ từng là giám khảo cuộc thi Vietnam Idol Kids.

Trong buổi ra mắt MV, Trúc Nhân dành nhiều lời khen ngợi cho đồng nghiệp. Anh nói: "Tôi thấy Hương thể hiện ca khúc này với quãng giọng và cột hơi chắc hơn, chứng tỏ em ấy có một bước tiến trong vocal. Tôi luôn thích nét 'đàn bà' của Hương trong âm nhạc".

Hứa Kim Tuyền viết ca khúc dựa trên câu chuyện có thật của anh. Sau khi chia tay, anh kể chuyện tình cho Văn Mai Hương nghe nên nữ ca sĩ có sự đồng cảm nhất định. Nhạc sĩ nói: "Văn Mai Hương đặt cảm xúc vào nhân vật trong bài hát theo cảm nhận của cô ấy mà không phán xét. Tôi có cảm giác bài nào ca sĩ cũng hát hay và thể hiện đúng tinh thần. Không chỉ tôi, nhiều nhạc sĩ khác rất muốn hợp tác cùng cô ấy". Văn Mai Hương và Hứa Kim Tuyền làm việc chung trong album Hương ra mắt năm ngoái.

Trích MV "Một ngàn nỗi đau" của Văn Mai Hương. Video: YouTube Văn Mai Hương Official

In the Mirror - Gương thần là chuỗi chương trình âm nhạc do báo VnExpress, công ty FPT Online và chuyên trang Ngôi sao tổ chức. Đây là không gian gặp gỡ, giao lưu của những ca sĩ được nhiều người mến mộ, nơi họ kể về con đường âm nhạc, trình diễn những ca khúc đã làm nên tên tuổi và khám phá năng lực nghệ thuật khác.

Số thứ hai có sự tham gia của hai giọng ca cùng bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2010 - Văn Mai Hương và Lân Nhã. Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Huy Tuấn, ban nhạc Anh Em sẽ cùng các ca sĩ mang đến một câu chuyện đầy màu sắc với ý tưởng (concept) mới mẻ. Qua chiếc "Gương thần", nghệ sĩ tái hiện hành trình làm nghề của họ với những cột mốc đẹp đẽ nhất. Các ca sĩ cũng sẽ phải soi mình trong một chiếc gương khác - "Gương thầm", nơi họ giới thiệu thêm cho khán giả những góc nhìn khác, những điều thì thầm từ nội tâm, những mảng màu cá tính mà ít khi họ có dịp giới thiệu tới công chúng.

Show nhạc diễn ra ở khu đô thị Park City (Lê Trọng Tấn, Hà Đông) vào ngày 2/7. Chương trình có 500 khán giả theo dõi tại chỗ, đồng thời phát trực tiếp và phát lại trên nền tảng eBox. Độc giả có thể mua vé tại đây.

Trước đó, số đầu tiên lên sóng ngày 19/1 với sự tham gia của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn. Hai nam ca sĩ đã có màn hoán đổi hit, Tùng Dương hát Nơi tình yêu bắt đầu còn Bùi Anh Tuấn thể hiện ca khúc Quê nhà.