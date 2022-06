Văn Mai Hương hát về 'ngàn nỗi đau' trong tình yêu

Tại họp báo giới thiệu dự án chiều 23/6, Văn Mai Hương nói cô hồi hộp khi trở lại sau thành công của album Hương năm trước. Cô tiếp tục hợp tác nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua bản ballad nói về nỗi đau trong tình yêu.

Trích MV "Một ngàn nỗi đau" của Văn Mai Hương. Video: YouTube Văn Mai Hương Official

Ca khúc được viết từ câu chuyện có thật của Hứa Kim Tuyền. Anh từng dành nhạc phẩm cho một nghệ sĩ khác nhưng vì nhiều lý do nên không ra mắt. Trong một lần anh hát vu vơ giai điệu Một ngàn nỗi đau cho Văn Mai Hương nghe, cô thích, sẵn sàng chờ hai năm để hát. Cô nói: "Là người kể lại câu chuyện bằng âm nhạc, tôi tìm được sự đồng điệu về cảm xúc khi trò chuyện với nhạc sĩ và những người từng trải qua chuyện tương tự".

Phần hình ảnh MV do Kawaii Tuấn Anh đạo diễn, quay ở Đà Lạt và TP HCM. Văn Mai Hương vào vai người con gái vô tình chen vào mối quan hệ của hai người đàn ông. Cô yêu thật lòng nên khi biết sự thật đã dằn vặt, đau khổ. Ca sĩ có nhiều phân cảnh khóc khi diễn cùng Trần Nghĩa, Trần Doãn Hoàng.

Cô nói: "Chủ đề người thứ ba trong tình yêu vốn rất nhạy cảm. Tôi và êkíp phải bàn bạc ý tưởng, cách truyền tải nội dung sao cho không có cảm giác phán xét, đụng chạm đến ai. Nhìn ở góc độ tích cực, nhân vật nào trong MV cũng đáng thương, không đơn thuần là chuyện đúng, sai nữa".

Văn Mai Hương sẽ lần đầu trình diễn live Một ngàn nỗi đau tại đêm nhạc Gương thần - In the Mirror số thứ hai, diễn ra ngày 2/7 ở Hà Nội. Cô đang bàn bạc giám đốc âm nhạc Huy Tuấn về cách dàn dựng, nhằm mang đến phần trình diễn cảm xúc cho người yêu nhạc. Chương trình còn có giọng ca chính Lân Nhã.

Teaser chương trình "Gương thần - In the Mirror" số thứ hai. Video: Ban tổ chức cung cấp

Ca sĩ sinh năm 1994, được biết đến sau khi đoạt á quân chương trình Vietnam Idol 2010. Cô có các bản hit Ngày chung đôi (Huy Tuấn), Nếu như anh đến (Nguyễn Đức Cường), Mona Lisa (Châu Đăng Khoa), Lâu đài cát (Khắc Hưng)... Tháng 1/2021, cô ra album Hương gây chú ý.

Gương thần - In the Mirror là show âm nhạc do báo điện tử VnExpress tổ chức. Chương trình dàn dựng theo format giải trí, gồm các nội dung: talkshow (trò chyện), gameshow (trò chơi), live performance (biểu diễn trực tiếp). Số thứ hai có sự tham gia của hai giọng ca cùng bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2010 -Văn Mai Hương và Lân Nhã. Cả hai sẽ đứng chung sân khấu, soi chiếu lại chặng đường âm nhạc trước "Gương thần" đồng thời khai phá những góc khác của bản thân. Thông qua những tương tác chương trình đưa ra, hai nghệ sĩ hứa hẹn mang tới cho khán giả chương trình giàu cảm xúc.

Show nhạc diễn ra ở khu đô thị Park City (Lê Trọng Tấn, Hà Đông) vào ngày 2/7. Chương trình có 500 khán giả theo dõi tại chỗ, đồng thời phát trực tiếp và phát lại trên nền tảng eBox. Độc giả có thể mua vé tại đây.

Số đầu tiên lên sóng ngày 19/1 với sự tham gia của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn. Hai nam ca sĩ đã có màn hoán đổi hit, Tùng Dương hát Nơi tình yêu bắt đầu, còn Bùi Anh Tuấn thể hiện ca khúc Quê nhà.