Tùng Dương, Bùi Anh Tuấn hoán đổi ca khúc tại 'In the Mirror'

19h55 Khán giả thả tim, Like trước giờ phát sóng

5 phút trước giờ phát sóng show trực tuyến In the Mirror, hàng trăm khán giả đã bắt đầu tương tác trên nền tảng eBox của VnExpress. Bên cạnh những màn biểu diễn cùng ban nhạc, In the Mirror còn là không gian để Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn giao lưu trực tiếp với người hâm mộ.

Hai nghệ sĩ giao lưu đầu chương trình.

Khán giả có thể đặt câu hỏi cho ca sĩ tại phần Q&A. Người dẫn sẽ chọn những câu hỏi hay và có ý nghĩa để Tùng Dương, Bùi Anh Tuấn trả lời. Đây chính là không gian để hai nghệ sĩ đến gần hơn với người hâm mộ, chia sẻ về chặng đường âm nhạc, những dự định cho tương lai...