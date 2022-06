Văn Mai Hương: 'Đau vì tình khiến tôi hát hay hơn'

Văn Mai Hương thấy va vấp cuộc sống, đổ vỡ tình cảm khiến cô đằm thắm, trải đời, từ đó hát hay hơn ở tuổi 28.

Ngày 23/6, Văn Mai Hương phát hành MV Hơn ngàn nỗi đau, đạt gần hai triệu views, vào Top 7 âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Ngày 2/7, cô cùng ca sĩ Lân Nhã trình diễn ở đêm nhạc In the Mirror - Gương thần số thứ hai, tại Hà Nội.

Trích MV "Một ngàn nỗi đau" của Văn Mai Hương Trích MV "Một ngàn nỗi đau" của Văn Mai Hương. Video: YouTube Văn Mai Hương Official

- Lý do chị nhận lời tham gia "In the Mirror - Gương thần"?

- Với tôi chương trình có ý tưởng rất hay vì giúp nghệ sĩ thể hiện rõ bản ngã, tính cách trong âm nhạc. Tôi lâu nay hát ballad nhưng vẫn muốn thử sức với các thể loại khác. Giống như khi bạn nhìn vào gương sẽ thấy luôn là chính mình, còn sự phản chiếu giống như góc khuất chưa bao giờ khám phá ra. Trên sân khấu In The Mirror, tôi nghĩ mình sẽ có thêm trải nghiệm, làm được nhiều thứ mới mẻ gửi đến người yêu nhạc. Tại chương trình, tôi sẽ song ca Lân Nhã - người anh vốn quen biết từ lâu nhưng chưa có cơ hội đứng chung sân khấu.

- Chị mong mang đến nét thú vị nào cho khán giả ở chương trình này?

- Tôi và nhạc sĩ Huy Tuấn - Giám đốc âm nhạc chương trình - có thời gian dài gắn bó, hiểu nhau nên làm việc thoải mái. Chúng tôi đang lựa chọn ca khúc, bản phối, dàn dựng tiết mục sao cho có thể ấn tượng, nhiều cảm xúc. Tôi sẽ mang đến một bất ngờ cho khán giả - đó là hát bolero - dòng nhạc chưa bao giờ tôi thể hiện trước đó.

Tôi nghe bolero từ nhỏ, bố tôi hát dòng nhạc này rất hay. Lâu nay tôi không thể hiện vì không nhiều trải nghiệm sống, chưa cảm nhận rõ ca từ nhạc phẩm. Tôi tự thấy chất giọng mình lúc ấy không muồi. Ở tuổi 28, tôi thay đổi về suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống, tin sẽ có cách truyền tải cảm xúc đến khán giả. Tôi thích và nghe nhiều các ca khúc bolero do nghệ sĩ Lệ Quyên thể hiện. Với tôi, chị là người đưa dòng nhạc này đến gần khán giả trẻ, khác với thời bố mẹ tôi.

Tôi còn lần đầu hát live Một ngàn nỗi đau trên sân khấu. Tôi và ban nhạc Anh Em đang tính toán làm sao có sự cộng hưởng về cảm xúc hay nhất gửi đến khán giả.

Văn Mai Hương ở sự kiện ngày 23/6. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị chờ đợi điều gì về màn song ca với Lân Nhã - giọng nam chính ở chương trình?

- Tôi và anh Lân Nhã biết nhau từ 12 năm trước qua cuộc thi Vietnam Idol. Chúng tôi từng đi diễn chung sự kiện nhiều lần nhưng lại chưa bao giờ hát chung. Ở sân khấu lần này, tôi mong chờ về màn hòa giọng giữa hai anh em. Hai người theo đuổi dòng nhạc khác nhau nhưng với tôi đó không phải trở ngại, ngược lại nếu làm tốt sẽ tạo nên sự mới mẻ.

Với tôi anh Lân Nhã rất đàn ông. Gần đây, anh chăm chỉ hơn trong âm nhạc, ra nhiều sản phẩm chất lượng. Các bài hát nhạc xưa của anh nghe rất mùi. Chúng tôi đang bắt đầu chọn bài, bản phối, tập với ban nhạc.

- Nhìn lại 12 năm trong âm nhạc, chị thấy mình thay đổi ra sao?

- Tôi từng trải qua nhiều chuyện, cung bậc cảm xúc, hình ảnh khác nhau. Tôi may mắn vì được trải nghiệm nhiều thứ từ năm 16 tuổi. Hiện tôi có nhiều thứ: trở thành người nổi tiếng, nhận được tình yêu thương từ khán giả... Tôi rất biết ơn về điều đó.

Giống như cái tên của tôi - Văn Mai Hương - hiện bắt đầu có "hương sắc", "mùi thơm" rõ hơn. Tôi vui vì nghe nhiều người nhận xét mình thay đổi, ngày càng trưởng thành. Ngày xưa tôi không nghĩ mình có thể hát được ballad, giờ thì khác. Có thể do cuộc sống tôi từng trải qua tổn thương, hỉ, nộ, ái, ố trong tình yêu nên hợp ca khúc mang tính tự sự, trải lòng.

Thời điểm Vietnam Idol 2010, giọng hát của tôi từng gây ý kiến trái chiều. Tôi từng tự ti về chất giọng của mình, thấy không có gì đặc trưng. Tôi nghĩ vui giọng hát giống như phương tiện giao thông, sẽ có người di chuyển bằng xe đạp, người kia là máy bay. Giọng tôi không phải máy bay nên việc trau dồi, học hỏi luôn được đặt lên đầu.

Trải qua hơn một thập niên, tôi hạnh phúc khi nhận lời khen tiến bộ về giọng hát. Là ca sĩ, cảm xúc rất quan trọng, phải xuất phát từ bên trong con người. Việc hát giống như kể chuyện, phải để người nghe đồng cảm, thấy mình trong từng giai điệu, lời ca khúc.

Văn Mai Hương xây dựng phong cách trưởng thành ở tuổi 28. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị từng trải qua những nỗi buồn nào để thấy thấm hơn khi hát ballad?

- Tôi nghĩ chắc nỗi buồn tình yêu chiếm phần. Tình yêu từng có thể mang đến cho người ta cảm xúc thăng hoa, đam mê, nhưng cũng có lúc đau thương, thậm chí là "giết chết" mình trong một khoảnh khắc nào đó. Cũng có lúc tôi vay mượn câu chuyện của người khác nếu như mình là người chứng kiến, cảm nhận được nỗi đau ấy. Khi hát, tôi sẽ luồn lách ký ức vào các ca khúc để tìm sự đồng điệu, có cách thể hiện thật tốt. Những chuyện không vui xảy đến với cá nhân, cho đến nay tôi vẫn thầm cảm ơn vì nhờ đó có thêm xúc cảm để hát.

Trong âm nhạc tôi rất sợ chai sạn cảm xúc hoặc đến một ngày nào đó sẽ trở thành "thợ hát". Tôi luôn muốn sân khấu của mình là thánh đường. Có thể tôi chỉ được hát lần cuối nhưng khi đã bước lên sân khấu phải có cảm xúc, sự chân thật. Đã có lúc tôi từ chối hát minishow. Ca sĩ làm nghề có 15 -20 bản hit nhưng ngày nào, tháng nào cũng hát đi hát lại chừng đó sẽ rất chán. Một buổi nếu hát khoảng năm bài thì có thể, còn phải thể hiện đến 20 bài thì không ổn. Tôi không muốn ngày nào lên sân khấu cũng kể câu chuyện giống nhau. Đến giờ, tôi chưa nhận lại minishow.

- Định hướng âm nhạc thời gian tới của chị?

- Tôi hướng đến hình ảnh "người đàn bà hát", phong cách đằm thắm, sang trọng. Tôi đã gần 30 tuổi, không còn con nít để chạy theo các em gen Z. Tôi luôn xem âm nhạc như hơi thở. Tôi không thể ép mình trở thành cô bé 20 tuổi, buộc tóc hai bên như ngày xưa hay mặc váy xòe lên sân khấu. Con người tôi hiện thế nào sẽ sống đúng như thế, thể hiện cảm xúc rõ trong âm nhạc.

Tôi từng trải qua nhiều cột mốc trong sự nghiệp. Danh hiệu Á quân Vietnam Idol là khởi đầu khó quên, tiếp đó là bản hit đầu tiên - Nếu như anh đến (Nguyễn Đức Cường). Ca khúc Lâu đài cát (Khắc Hưng) đánh dấu sự trưởng thành của tôi, không còn là cô bé hát cho vui nữa. Sau album Hương năm ngoái, mọi người thấy rõ ràng hơn về con người Văn Mai Hương.

Ngày xưa tôi rất sợ áp lực, giờ lại thích cảm giác ấy vì luôn thôi thúc bản thân cố gắng. Ngày trước tôi hơi lười, giờ tôi ý thức mình phải dùng 200% sức lực, tinh thần để sáng tạo, cho ra sản phẩm chất lượng. Tôi hạnh phúc khi thấy lớp đàn em hiện rất tài năng, đồng nghiệp liên tục có hit. Tôi không có suy nghĩ phải cạnh tranh với ai đó. Một bộ phận khán giả nhìn bề nổi sẽ nhận xét nghệ sĩ thường đấu đá nhưng sự thật chúng tôi dành cho nhau sự trân quý. Nếu ai làm nghề đàng hoàng, tôi luôn tôn trọng, mong muốn họ tốt hơn.

In the Mirror - Gương thần là chuỗi chương trình âm nhạc do báo VnExpress, công ty FPT Online và chuyên trang Ngôi sao tổ chức. Đây là không gian gặp gỡ, giao lưu của những ca sĩ được nhiều người mến mộ, nơi họ kể về con đường âm nhạc, trình diễn những ca khúc đã làm nên tên tuổi và khám phá năng lực nghệ thuật khác. Số thứ hai có sự tham gia của hai giọng ca cùng bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2010 -Văn Mai Hương và Lân Nhã. Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Huy Tuấn, ban nhạc Anh Em sẽ cùng các ca sĩ mang đến một câu chuyện âm nhạc đầy màu sắc với ý tưởng (concept) mới mẻ. Qua chiếc "Gương thần", nghệ sĩ tái hiện hành trình làm nghề của họ với những cột mốc đẹp đẽ nhất. Các ca sĩ cũng sẽ phải soi mình trong một chiếc gương khác - "Gương thầm", nơi họ giới thiệu thêm cho khán giả những góc nhìn khác, những điều thì thầm từ nội tâm, những mảng màu cá tính mà ít khi có dịp giới thiệu tới công chúng. Show nhạc diễn ra ở khu đô thị Park City (Lê Trọng Tấn, Hà Đông) vào ngày 2/7. Chương trình đồng thời phát trực tiếp và phát lại trên nền tảng eBox. Độc giả có thể mua vé tại đây. Trước đó, số đầu tiên của In the Mirror lên sóng ngày 19/1 với sự tham gia của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn.

Tân Cao