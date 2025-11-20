Vaccine mRNA tiềm năng phòng ngừa cúm

Vaccine cúm mRNA đang thử nghiệm có thể ngăn ngừa được 60-67% ca nhiễm cúm, cao hơn so với vaccine thông thường.

Kết luận được các chuyên gia công bố tại bài nghiên cứu xuất bản hôm 19/11, trên tạp chí y học New England. Theo đó, vaccine cúm RNA thông tin biến đổi nucleoside (modRNA) cho thấy khả năng sinh miễn dịch hứa hẹn chống lại cúm và có hồ sơ an toàn chấp nhận được trong thử nghiệm giai đoạn 1-2. Mũi tiêm thử nghiệm trên hơn 18.000 người lớn 18-64 tuổi trong mùa cúm 2022-2023, có hiệu quả phòng bệnh cao hơn so với vaccine thông thường.

Tuy nhiên, tỷ lệ tác dụng phụ của vaccine mRNA còn cao. Khoảng 70% người tiêm bị đau, sưng, đỏ tại chỗ tiêm, so với 43% ở nhóm vaccine truyền thống. Hai phần ba người tiêm mRNA gặp các triệu chứng như sốt, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ, tiêu chảy, trong khi nhóm truyền thống chỉ khoảng một nửa. Dù vậy, các tác dụng phụ nghiêm trọng hiếm gặp và tỷ lệ tương đương giữa hai nhóm, không ghi nhận ca viêm cơ tim.

Minh họa vaccine cúm đang trong quá trình nghiên cứu. Ảnh: Vecteezy

Các chuyên gia nhận định để vaccine mRNA được chấp nhận rộng rãi, cần giảm bớt tác dụng phụ. Lý do, nhiều người vẫn còn ám ảnh với cảm giác mệt mỏi sau khi tiêm vaccine Covid-19, sẽ ngần ngại nếu phải tiêm nhắc hàng năm. Ngoài ra, nghiên cứu chưa đánh giá hiệu quả ở người trên 65 tuổi, trẻ em và người mắc bệnh mạn tính, là những nhóm có nguy cơ mắc cúm cao nhất. Bên cạnh đó, vaccine cần đối mặt với thách thức bị cắt giảm ngân sách từ chính phủ Mỹ.

"Dù còn nhiều thách thức, vaccine cúm mRNA được kỳ vọng sẽ giúp thế giới đối phó tốt hơn với các mùa cúm khốc liệt và cả nguy cơ đại dịch trong tương lai", đại diện nhóm nghiên cứu cho biết.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 2/11, các chủng cúm lưu hành chủ yếu là cúm A/H1N1, A/H3N2 và B. Trong đó, H3N2 đang chiếm ưu thế ở nhiều khu vực. Cúm A có khả năng biến đổi nhanh, dễ gây dịch lớn. Các nhánh tiến hóa mới như H3N2 subclade K đang được theo dõi chặt chẽ vì có thể làm giảm hiệu quả vaccine.

WHO và CDC Mỹ tiếp tục khuyến cáo tiêm vaccine cúm hàng năm. Vaccine hiện vẫn giúp giảm 70-75% nguy cơ nhập viện ở trẻ em và 30-40% ở người lớn, ngay cả khi virus biến đổi.

Trong nhiều thập kỷ qua, vaccine cúm mùa thường được sản xuất bằng cách nuôi virus trong trứng gà. Quy trình này mất khoảng 6 tháng, đòi hỏi số lượng trứng khổng lồ và dễ xảy ra tình trạng virus biến đổi, làm giảm hiệu quả phòng bệnh. Vì vậy, các nhà khoa học áp dụng công nghệ mới để khắc phục hạn chế. Một trong những hướng đi tiềm năng là vaccine mRNA, từng giúp thế giới nhanh chóng sản xuất hàng trăm triệu liều vaccine Covid-19 trong đại dịch.

Văn Hà (Theo Cidrap)