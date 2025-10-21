Mẹo ăn và uống khi tiêm vaccine cúm

Chế độ ăn và uống trước, sau khi tiêm vaccine cúm có thể giúp cơ thể thích nghi và phát huy mũi tiêm tốt hơn, nên sử dụng trà thảo mộc, ăn nhẹ.

Theo Medical News Today, nhiều tổ chức y tế khuyến nghị tiêm chủng cúm hàng năm, thường vào mùa thu và đông, nhằm giảm tỷ lệ nhiễm bệnh, tỷ lệ trở nặng. Vaccine cúm được chứng minh an toàn trên người, song một số tác dụng có thể xảy ra sau tiêm cho thấy hệ miễn dịch đang học cách thích nghi, phổ biến là phản ứng viêm nhẹ và tạm thời.

Để giúp cơ thể thích nghi với mũi tiêm, Medical News Today gợi ý một vài mẹo ăn và uống trước, sau khi chủng ngừa như sau:

Trước tiêm

Mọi người nên ăn nhẹ với thực phẩm lành mạnh và uống đủ nước. Trà thảo mộc có thể là thức uống hữu ích bên cạnh nước lọc. Việc uống đủ nước giúp duy trì tuần hoàn và thể tích máu, ngăn ngất xỉu và giữ năng lượng ổn định. Các thực phẩm giàu protein và tinh bột phức như chuối với bơ hạt, sữa chua, yến mạch, bánh mì nguyên cám là lựa chọn lành mạnh cho cơ thể do giúp ổn định đường huyết, giảm nguy cơ mệt mỏi hoặc chóng mặt.

Nên uống đủ nước trước và sau tiêm vaccine. Ảnh: Vecteezy

Sau tiêm

Sau khi tiêm, hệ miễn dịch sẽ kích hoạt phản ứng viêm để xử lý kháng nguyên, sau đó tạo kháng thể để bảo vệ cơ thể. Quá trình này gây ra tình trạng viêm tạm thời, cần được hỗ trợ bằng dinh dưỡng.

Bữa ăn lý tưởng sau tiêm nên là súp hoặc canh giàu protein dễ tiêu, có thể có cá béo giàu omega-3, cà rốt, cải thìa, bông cải xanh và nấm. Mọi người có thể ăn thêm quả giàu vitamin C để hỗ trợ giảm tình trạng viêm; hoặc sử dụng chế độ ăn giàu protein từ thịt nạc, đậu hoặc đậu phụ giúp cung cấp axit amin cần thiết cho sản xuất kháng thể.

Sau tiêm, cơ thể cũng cần bổ sung đủ nước nhằm giúp tuần hoàn máu tốt, hỗ trợ vận chuyển chất dinh dưỡng và tế bào miễn dịch. Việc uống đủ nước còn cải thiện một số phản ứng phụ như đau đầu, mệt mỏi, đau cơ và điều hòa nhiệt độ cơ thể.

Chế độ ăn phòng bệnh

Vaccine cần khoảng hai tuần để kích thích tạo đủ kháng thể phòng bệnh, tuy nhiên không có vaccine giúp phòng bệnh hoàn toàn. Do đó, người dân vẫn cần duy trì chế độ ăn và sinh hoạt lành mạnh kết hợp các biện pháp phòng bệnh.

Chế độ dinh dưỡng nên chứa các thực phẩm giàu polyphenol, kẽm, selen và vitamin A, C, E hỗ trợ sản xuất kháng thể, duy trì chức năng tế bào và miễn dịch. Ngoài ra, mọi người rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, che miệng khi ho, hắt hơi, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người để phòng bệnh cúm hiệu quả hơn.

Văn Hà