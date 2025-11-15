Vaccine có giúp phòng biến thể virus cúm H3N2 mới?

Biến thể K mới của chủng cúm H3N2 đã ghi nhận trên toàn cầu, song vẫn có thể phòng ngừa nhờ vaccine.

Theo Gavi, biến thể K của virus cúm H3N2 xuất hiện lần đầu ở nam bán cầu và hiện chiếm ưu thế tại Nhật Bản, rải rác ở Bắc Mỹ và châu Âu. Chủng này có đột biến mới so với chủng J.2 được chọn làm vaccine mùa 2025/2026, khiến lo ngại về khả năng "thoát miễn dịch" từ các lần nhiễm hoặc tiêm chủng trước.

Tại Anh, mùa cúm năm nay bắt đầu sớm hơn 5 tuần so với mọi năm, chủ yếu ở thanh thiếu niên và trẻ nhỏ. 98% ca cúm là cúm A, trong đó 84% do H3N2, và 87% trong số này thuộc biến thể K. Dấu hiệu này cho thấy virus cúm dễ lây hơn trong cộng đồng.

Minh họa vaccine cúm. Ảnh: Vecteezy

Dù vậy, dữ liệu ban đầu tại Anh cho thấy vaccine vẫn có tác dụng. Thử nghiệm trên động vật chỉ ra kháng thể do vaccine nhận diện virus kém hơn, song vẫn giúp giảm 70-75% khả năng nhập viện ở trẻ 2-17 tuổi, 30-40% tỷ lệ nhập viện ở người lớn. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân vẫn nên tiêm ngừa cúm để tránh nhiễm và gặp biến chứng nặng do chủng virus mới gây ra.

Cúm là bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do virus gây ra, dễ lây lan qua giọt bắn và bề mặt. Bệnh thường gây sốt, ho, đau đầu, mệt mỏi. Người khỏe mạnh thường hồi phục sau 5-7 ngày, nhưng nhóm nguy cơ cao có thể biến chứng viêm phổi, suy hô hấp.

Tiêm vaccine cúm hàng năm là biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Hiện có nhiều loại vaccine khác nhau bảo vệ chống lại các chủng cúm A và B, phù hợp cho nhiều nhóm tuổi, giúp giảm 90% nguy cơ nhập viện và 70-80% nguy cơ tử vong ở nhóm nguy cơ cao.

Văn Hà (Theo Gavi)