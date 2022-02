'Vaccine Covid không tồn tại lâu trong cơ thể trẻ em'

9h19

Hiệu quả của vaccine Covid-19 với trẻ như thế nào khi thay đổi liều lượng?

Khi quan sát đặc điểm sinh miễn dịch và đánh giá vaccine, người ta không dựa vào so sánh triệu chứng. Trong thử nghiệm lâm sàng, họ so sánh lượng miễn dịch sinh ra ở trẻ em với nhóm trẻ lớn. Họ không so sánh tỷ lệ lây nhiễm. Như vậy chúng ta căn cứ vào kết quả cuối cùng để thấy được tỷ lệ tăng nặng. Trong các kết quả cuối cùng, chúng ta có thể thấy vaccine an toàn diện rộng vì phản ứng bất lợi cũng giống với nhóm trẻ lớn hơn.