Uống nước lá tía tô có làm ấm cơ thể, ngừa đau họng?

Mỗi khi gặp mưa, thời tiết chuyển lạnh tôi lại bị đau họng, dùng lá tía tô nấu nước uống cải thiện được không? (Phạm Thị Hải, 63 tuổi, Nghệ An)

Trả lời:

Trong y học cổ truyền, lá tía tô có vị thơm và cay, tính ấm, thường dùng làm rau ăn để kích thích ra mồ hôi hoặc nấu nước uống để chữa ho, giảm đau, giải cảm và đau bụng. Với y học hiện đại, các nghiên cứu cho thấy lá tía tô chứa một số hoạt chất có tác dụng ức chế các loại vi khuẩn như tụ cầu, trực khuẩn lỵ shigella, E.Coli, hỗ trợ tiêu hóa.

Bác có thể sử dụng lá tía tô làm rau ăn hoặc nấu nước uống, tuy nhiên không nên sử dụng nhiều. Theo tài liệu Đông y, mỗi lần chỉ nên uống từ 10 đến 20g lá tía tô đun sôi, không quá hai đến ba ly mỗi ngày và không thay thế cho nước lọc.

Tuy nhiên, khi sử dụng quá nhiều, lá tía tô có thể gây cao huyết áp và tổn hại hệ tim mạch. Uống nhiều nước tía tô cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa, đầy hơi và nhiều tác dụng phụ khác. Bên cạnh đó, lá tía tô không được chứng minh có tác dụng phòng ngừa các bệnh lây qua đường hô hấp.

Lá tía tô có thể sử dụng làm rau ăn, nấu nước uống để chữa ho, hỗ trợ giảm đau họng... nhưng không có tác dụng phòng bệnh dễ lây qua đường hô hấp. Ảnh: Diệu Linh

Đau họng có thể do nhiều nguyên nhân như dị ứng thời tiết, nhiễm lạnh, hít khói thuốc lá hoặc hóa chất. Ngoài ra, vệ sinh răng miệng kém, nhiễm trùng đường hô hấp, viêm amidan và ung thư vòm họng cũng gây ra viêm họng. Nếu bị đau họng kéo dài, bác nên khám bác sĩ để xác định nguyên nhân chính xác.

Khi ra ngoài vào ban đêm hay trời lạnh, bác cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng cổ, đầu, tay và chân. Nên mặc áo mưa khi gặp mưa, ăn uống đủ chất, uống đủ nước và ngủ đủ giấc cùng với việc tập luyện phù hợp với sức khỏe.

Các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp như cúm, virus hợp bào hô hấp RSV, phế cầu khuẩn, sởi và thủy đậu... đều có vaccine phòng ngừa cho người trên 60 tuổi. Trong đó, vaccine RSV chỉ cần một mũi duy nhất, giúp giảm tới 88,9% nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp dưới do RSV trong năm đầu tiên và kéo dài bảo vệ cho người cao tuổi. Vaccine cúm có bốn loại của Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc và Việt Nam, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn. Bác 63 tuổi chỉ cần tiêm một mũi và nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bác sĩ Phạm Đình Đông

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC