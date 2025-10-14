Người dân tăng cường tiêm vaccine cúm tại VNVC

Từ đầu tháng 10, số người tiêm vaccine cúm tại các chi nhánh VNVC ở TP HCM tăng 10% so với tháng trước.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết dù thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng đi lại nhưng người dân vẫn sắp xếp đi tiêm chủng. Người tiêm đa dạng từ trẻ nhỏ 6 tháng tuổi, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh mạn tính và cả du khách nước ngoài.

"Trước đây trẻ nhỏ và người già thường quan tâm phòng bệnh, nay người trẻ và thai phụ cũng chủ động phòng bệnh hơn", bác sĩ Chính nói.

Chị Oanh tiêm vaccine cúm tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Phạm Hùng sau một tuần khỏi bệnh. Ảnh: Khánh Hòa

Chị Hoàng Oanh ở phường Chánh Hưng, TP HCM, từng tiêm ngừa cúm đều đặn nhưng do bận rộn nên bỏ lỡ lịch tiêm nhắc năm nay. Sau khi bị nhiễm cúm và lây cho con, chị đến Trung tâm VNVC Phạm Hùng để tiêm. "May là con tôi đã tiêm đủ vaccine nên chỉ sốt nhẹ," chị nói.

Vợ chồng anh Thế Anh ở Nhà Bè cũng đi tiêm ngừa cúm sau khi con trai bị nhiễm bệnh từ trường học và lây cho cả nhà và vợ anh phải cấp cứu do cúm A. Anh cho biết sau đợt bệnh này, anh tìm hiểu và quyết định tiêm phòng cho cả gia đình.

Còn ông Angwyn Miall từ Anh sang Việt Nam công tác bốn tháng, mới đây cũng đến VNVC Cantavil An Phú để tiêm nhắc vaccine cúm, do lo ngại tình hình dịch bệnh và mưa nhiều tại TP HCM. Ông so sánh rằng ở Wales cúm thường vào mùa lạnh, còn Việt Nam khí hậu nóng ẩm nên cúm có thể kéo dài quanh năm.

"Chỗ tiêm chủng đi lại thuận tiện, chi phí cũng rẻ hơn nhiều so với ở Wales", ông Miall nói.

Ông Miall tiêm phòng vaccine cúm tại VNVCCantavil An Phú. Ảnh: Bình An

Bác sĩ Chính giải thích cúm là tác nhân gây nhiễm trùng đường hô hấp phổ biến với các triệu chứng như: sốt, ho, sổ mũi, đau họng... Bệnh có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não, viêm cơ tim...

Việt Nam là nước nhiệt đới, bệnh cúm lưu hành quanh năm, thường tăng cao tháng 3-4 và tháng 9-10, đặc biệt trong mùa đông - xuân. Các bệnh viện gần đây ghi nhận số ca nhập viện cấp cứu do triệu chứng nặng tăng lên đáng kể.

Bác sĩ Chính đánh giá việc gia tăng lượt người tiêm cúm cho thấy sự chú trọng đến sức khỏe của người dân. Hành động này nên được duy trì hàng năm như một thói quen lành mạnh, không nên chỉ đợi đến mùa cúm hoặc khi có dịch bệnh mới tiêm chủng.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC chủ động bố trí nhân sự, cơ sở vật chất phù hợp trong những ngày mưa bão, giúp người dân tiêm chủng an toàn, tiện lợi. Ảnh: Mộc Thảo

Vaccine cúm có thể chủng ngừa cho cả trẻ em và người lớn, phụ nữ mang thai. Trong đó, trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi và chưa tiêm vaccine, cần hai mũi cách nhau tối thiểu 4 tuần. Trẻ từ 9 tuổi trở lên và người lớn tiêm một mũi. Vaccine cần tiêm nhắc lại một mũi hàng năm nhằm củng cố kháng thể và cập nhật chủng cúm đang lưu hành.

Cùng với vaccine cúm, người dân có thể cân nhắc chủng ngừa thêm các vaccine phòng bệnh hô hấp khác khi giao mùa như các mũi ngừa phế cầu, vaccine phòng virus hợp bào hô hấp RSV hoặc vaccine phòng các bệnh lây qua đường hô hấp như sởi, quai bị, rubella, thủy đậu, bạch hầu, ho gà...

Hòa Bình