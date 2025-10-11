Uống nước cốt chanh vào sáng sớm giúp giảm cân, thải độc?

Gần đây tôi được người quen khuyên nên uống nước cốt chanh vào sáng sớm, khi bụng đói để giảm cân, thải độc. Điều này có đúng? (Lan, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Một quả chanh (50 ml nước cốt) cung cấp khoảng 30-40 mg vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa và hỗ trợ sản xuất collagen, giúp hấp thụ sắt tốt hơn, đặc biệt có lợi cho người bị thiếu máu.

Trong chanh chứa axit citric, hỗ trợ tiêu hóa, giúp hấp thụ khoáng chất như sắt và có thể giảm nguy cơ sỏi thận; flavonoid và polyphenol chống viêm, bảo vệ tim mạch và giúp kiểm soát đường huyết. Nước chanh còn có kali, hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định và cân bằng điện giải.

Uống nước chanh giúp tạo cảm giác sảng khoái, giảm thèm ăn, nhưng không có tác dụng đốt mỡ như một số lời đồn.

Nước cốt chanh không có tác dụng đốt mỡ như một số lời đồn. Ảnh minh họa: Lê Nguyễn

Gần đây, trào lưu uống nước cốt chanh vào sáng sớm trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Nhiều người tin rằng thói quen này giúp thanh lọc cơ thể, giảm cân và tăng cường sức khỏe.

Tuy nhiên, khi uống nước chanh đậm đặc vào buổi sáng sớm lúc bụng đói lại tiềm ẩn một số nguy cơ.

Nước cốt chanh có tính axit cao, uống khi bụng đói có thể làm trầm trọng thêm viêm loét dạ dày hoặc trào ngược. Axit trong chanh có thể bào mòn men răng, làm răng nhạy cảm hơn. Chanh có axit citric giúp ngăn sỏi thận, nhưng cũng chứa oxalat - một yếu tố có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận ở một số người.

Do đó chỉ nên sử dụng chanh với số lượng hợp lý, khuyến nghị mỗi ngày người lớn có thể dùng 1/2-1 quả chanh (25-50 ml), pha với 250-500 ml nước.

Cách uống tốt nhất là nên pha loãng, không uống nước cốt chanh đậm đặc. Uống sau bữa ăn sáng hoặc trong ngày, tránh khi bụng đói. Dùng ống hút để hạn chế axit tiếp xúc với răng. Súc miệng với nước lọc sau khi uống để bảo vệ men răng.

Nếu bạn có vấn đề về dạ dày hoặc răng, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng thói quen này.

Bác sĩ Đinh Trần Ngọc Mai

Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM